Apple aurait retardé d’un mois la production en série de l’iPhone 12

Le dernier iPhone abordable d’Apple est arrivé ce mois-ci avec des critiques largement positives. En revanche, le prochain fleuron devra peut-être attendre. Apple retarderait d’environ un mois la production en masse de son prochain iPhone 12. La pandémie du COVID-19 a toutes sortes de répercussions sur l’économie mondiale, et la chaîne d’approvisionnement n’est certainement pas à l’abri.

En effet, le Wall Street Journal rapporte que l’impact de la pandémie de coronavirus COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement et la fabrication a perturbé les plans de production de masse de l’iPhone 12 d’Apple. Apple « repousse la montée en puissance de la production » des nouveaux appareils en raison de problèmes de fabrication en Asie et « d’un affaiblissement de la demande mondiale des consommateurs ». Des rumeurs suggèrent qu’Apple lancera quatre nouveaux modèles d’iPhone plus tard cette année, tous dotés d’écrans OLED de 5,4, 6,1 ou 6,7 pouces.

L’Asie a été la première région touchée par la pandémie, et bien qu’un certain nombre de régions aient retrouvé un semblant de normalité, des problèmes subsistent. Par ailleurs, Apple (comme tous les fabricants) devra faire face à l’évolution des besoins des consommateurs face à la pandémie et à la généralisation des commandes de produits. Dans de nombreux domaines, ces problèmes devraient persister au moins jusqu’à l’été. Ces facteurs aggravent le ralentissement général de la demande de smartphones, ce qui met les fabricants dans une situation difficile.

Apple dévoile généralement sa nouvelle gamme d’iPhone en septembre, et commence à expédier des appareils avant la fin du mois. Le fabricant d’iPhone est en mesure de le faire grâce à la fabrication en série pendant les mois d’été, ce qui lui permet d’expédier rapidement les appareils aux revendeurs après l’annonce officielle des smartphones.

Mais rassurez-vous, les rumeurs de retards de production en masse n’auront peut-être pas d’impact direct sur le lancement de l’iPhone 12 par Apple.

Toujours une annonce en septembre ?

Selon le WSJ, Apple continuera à fabriquer de nouveaux iPhone de juillet à septembre, mais le retard de la production de masse pourrait entraîner une pénurie de nouveaux appareils plus tard dans l’année.

Ce ne serait pas une première pour Apple, la firme ayant déjà connu des retards de production d’iPhone par le passé. L’iPhone X a été annoncé en même temps que l’iPhone 8 en septembre 2017, mais il n’est arrivé en boutique qu’en novembre en raison de problèmes de production. L’iPhone XR d’Apple a également été annoncé en septembre 2018, et est arrivé dans les boutiques en octobre après que des rapports aient suggéré qu’Apple avait des problèmes avec la production d’écrans.