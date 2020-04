Le Magic Keyboard pour iPad Pro est disponible en précommande à partir de 339 €

Le Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro est prêt à être précommandé, a confirmé la société, et le nouvel accessoire sera expédié à partir de la semaine prochaine. Annoncé en même temps que le nouvel iPad Pro 2020 en mars, le nouveau clavier emprunte les touches des derniers ordinateurs portables d’Apple, plutôt que les boutons souples et moelleux des autres claviers pour iPad Pro.

Évidemment, un tel ajout devrait intéresser les dactylos, tandis que le trackpad intégré dans le Magic Keyboard pour iPad Pro fonctionnera avec la nouvelle fonctionnalité de curseur de iPadOS 13.4. Cela devrait permettre à l’iPad Pro de se rapprocher encore davantage de son rôle de remplacement de l’ordinateur portable pour de nombreux utilisateurs.

Contrairement aux précédents étuis d’Apple, le Magic Keyboard pour iPad Pro est également conçu pour surélever la tablette de la surface de travail. Un bras en porte-à-faux la maintient en place et permet des angles de vision allant jusqu’à 130 degrés. Il est également doté d’un port USB-C, qui peut être utilisé pour recharger l’iPad Pro tout en laissant le port USB-C de la tablette disponible pour les accessoires ou d’autres périphériques.

Mais ce sont les touches qui vont probablement être les plus intéressantes. Apple utilise le même type de mécanisme de ciseaux mis à jour que celui des derniers MacBook Air et MacBook Pro de 16 pouces. Combiné avec un déplacement de 1 mm et un rétro-éclairage, cela promet une expérience beaucoup plus proche de celle d’un ordinateur portable.

Il y a bien sûr des conséquences : ces perfectionnements signifient que le Magic Keyboard perd la pseudo-protection de boîtier que ses prédécesseurs avaient. Ce n’est peut-être pas aussi important que les ajouts destinés à améliorer la productivité, mais pour des tablettes aussi onéreuses, il est important de garder à l’esprit.

À partir de 339 euros

Il est évident qu’il fonctionnera avec la dernière génération d’iPad Pro, et Apple aura des versions dimensionnées pour les versions de 11 et 12,9 pouces. Toutefois, si vous possédez déjà un iPad Pro, vous n’êtes pas mis à l’écart. Le Magic Keyboard est également compatible avec l’iPad Pro de 11 pouces (1re génération) et l’iPad Pro de 12,9 pouces (3e génération), si vous préférez ne pas encore faire de mise à niveau de votre tablette.

Les précommandes de ce nouvel accessoire sont ouvertes dès aujourd’hui. Le Magic Keyboard est proposé au prix de 339 euros pour l’iPad Pro de 11 pouces, et de 399 euros pour le modèle 12,9 pouces. Il y aura des versions avec des touches dans plus de 30 langues, dont le français, l’anglais américain et britannique, le chinois simplifié, l’allemand, le japonais et l’espagnol. La livraison commencera à temps pour une livraison la semaine prochaine, indique Apple. Il sera également disponible auprès de certains revendeurs. Évidemment, Apple précise que le retrait dans un Apple Store n’est pas disponible actuellement puisque la pandémie du COVID-19 impose la fermeture de tous les Apple Store.