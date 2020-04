Windows 20 : un concept imagine l’avenir de Windows 10

Microsoft peaufine progressivement Windows 10, et chaque nouvelle mise à jour de fonctionnalité est censée apporter des améliorations supplémentaires en fonction des commentaires des utilisateurs. Cependant, ce concept de Windows 20 réalisé par le designer turc nommé Kamer Kaan Avdan propose une révision plus importante du système d’exploitation, y compris des changements qui sont demandés par les utilisateurs depuis longtemps déjà.

La caractéristique la plus impressionnante du concept Windows 20 de Avdan est peut-être qu’il offre aux utilisateurs la possibilité de personnalisation. La barre des tâches, par exemple, pourrait obtenir des icônes centrées, ce qui peut déjà être réalisé avec des logiciels tiers sur Windows 10 et que Microsoft devrait certainement proposer au niveau du système d’exploitation.

Bien sûr, cela pourrait faire ressembler Windows 10 à macOS, mais comme il s’agit de l’une des principales demandes de fonctionnalités pour le système d’exploitation, le géant du logiciel devrait au moins explorer les options disponibles pour que tout cela se produise d’une manière ou d’une autre.

Le concept Windows 20 de Avdan prend également en charge le mode sombre, l’une des fonctionnalités les plus populaires de ces derniers temps. Conçu plus élégamment que Windows 10, le mode sombre de Windows 20 offrira des fonctionnalités beaucoup plus fonctionnelles aux consommateurs. Le concept de Windows 20 comprend également un nouveau menu de notifications beaucoup plus utile.

Un simple concept

Les Live Tiles, alias tuiles vivantes, sont également rafraîchies dans le menu Démarrer, avec des options supplémentaires affichées au survol de la souris. En fait, les personnes qui connaissent bien le sujet ont déclaré que les Live Tiles pourraient disparaître à un moment donné dans le futur, car seuls quelques utilisateurs les conservent dans le menu Démarrer.

Par conséquent, Microsoft pourrait très bien opter pour une approche plus statique, analogue à celle utilisée dans Windows 10X, mais cela ne se produirait bien sûr qu’à long terme si Microsoft prenait cette décision.

Dans l’ensemble, le concept propose plusieurs idées intéressantes, et comme je l’ai dit dans le cas d’autres projets analogues, Microsoft devrait y jeter un coup d’œil. Cela ne signifie pas nécessairement que Microsoft devrait faire en sorte que le concept tout entier se réalise, mais au moins c’est une interprétation visuelle de ce que les utilisateurs attendent du monde de Windows 10 en premier lieu.

Que pensez-vous de ce concept Windows 20 ?