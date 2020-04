Skype contre WhatsApp : quelle application d’appel vidéo est la meilleure ?

Si vous souhaitez passer des appels vidéo de nos jours, deux applications vous sont souvent recommandées : Skype et WhatsApp. Bien qu’elles semblent accomplir la même tâche, elles couvrent chacune un créneau spécifique qu’il est important de prendre en compte lors du choix d’une application pour passer des appels vidéo.

Quelle est la différence entre Skype et WhatsApp, et quelle est l’application qui vous convient le mieux ?

Skype versus WhatsApp

Une bonne partie de la compréhension des différences entre les deux applications est ce sur quoi chacune se concentre. Bien qu’elles apportent des fonctionnalités analogues, elles ont une expertise différente qui les rend adaptées à des scénarios différents.

Skype est principalement conçu pour les appels sur ordinateur. Vous pouvez utiliser un smartphone pour appeler d’autres personnes, mais cela peut être prohibitif si vous l’utilisez sur une connexion mobile 4G. Cela confère à Skype un avantage sur WhatsApp en termes de qualité brute.

WhatsApp est la meilleure pour les appels mobiles. Vous pouvez l’utiliser sur un PC, mais celle-ci est moins optimale et demande plus d’installation que Skype.

Quid de la qualité vidéo

Comme vous pouvez l’imaginer, Skype offre une meilleure qualité vidéo que WhatsApp. En effet, il est conçu pour une utilisation sur PC et doit donc être compatible avec les webcams HD.

En comparaison, WhatsApp ne peut pas utiliser de webcam. Il existe un client PC, mais il n’est pas compatible avec les webcams. Vous devez donc vous fier à la caméra et à la connexion de votre smartphone pour une qualité vidéo décente.

Enregistrement des appels

Skype est doté d’une prise en charge native de l’enregistrement des appels, ce qui vous permet d’enregistrer et de sauvegarder facilement la conversation avec votre patron.

WhatsApp, en revanche, ne dispose pas d’une fonction d’enregistrement en natif. Bien qu’il existe des possibilités offertes par des tiers, la plupart d’entre elles ne sont pas simples et pourraient ne pas fonctionner correctement.

Appels de groupe

À l’insu de beaucoup, vous pouvez mener un chat vidéo de groupe sur WhatsApp, bien que celui-ci soit limité à quatre personnes pour l’instant. Skype peut prendre en charge jusqu’à 50 personnes dans leur discussion vidéo de groupe.

Sécurité et vie privée

Les deux applications ont un chiffrement appliqué aux communications. Cependant, WhatsApp va plus loin avec un chiffrement de bout en bout par défaut. Cela signifie que même les développeurs de WhatsApp ne peuvent pas jeter un coup d’œil à vos communications.

Skype utilise un chiffrement de bout en bout, mais il n’est pas activé par défaut. Ainsi, WhatsApp est la meilleure solution pour les communications privées, car vous n’avez pas à vous soucier de l’activation d’un paramètre sur votre application ou celle de votre destinataire.

Toutefois, il convient de noter que les deux applications sont détenues par de grandes entreprises qui s’intéressent à vos données. WhatsApp est la propriété de Facebook, et Microsoft a pris Skype sous son aile. Par conséquent, faites attention aux données que vous partagez avec ces applications.

Stockage dans le cloud

Par défaut, Skype synchronise vos messages sur le cloud. Cela signifie que vous pouvez accéder à Skype depuis n’importe quel PC ou smartphone et vous verrez toutes vos conversations dès l’ouverture.

En comparaison, WhatsApp n’a pas de stockage dans le cloud. Si vous perdez votre smartphone, vous perdrez vos messages avec lui (à moins que vous n’activiez la sauvegarde quotidienne sur un service de cloud).

Stabilité

Skype était autrefois la meilleure application de VOIP du marché, mais depuis que Microsoft l’a acquis, sa qualité a souffert avec le temps. Les gens rapportent que Skype agit lentement, plante et provoque même un écran bleu de la mort.

En comparaison, l’application mobile WhatsApp est très stable et ne souffre d’aucun problème. La version PC est une application Web et ne pose pas ou peu de problèmes.

Quelle est la meilleure solution pour vous ?

Comme vous pouvez le constater, les deux applications sont performantes dans leurs créneaux respectifs. Pour choisir celle qui vous convient, il suffit de choisir celle qui correspond à vos besoins. Skype est incontestablement la gagnante pour les PC et les entreprises. Son stockage sur le cloud permet de suivre facilement les conversations, où que vous soyez, et Skype est compatible avec les webcams HD pour les entretiens professionnels.

D’autre part, WhatsApp est parfaite pour le chat mobile. Si vous n’aimez pas la qualité vidéo ou le stockage sur le cloud et que vous souhaitez simplement discuter avec vos amis, vous trouverez en WhatsApp un compagnon idéal. Elle est idéale pour les appels impromptus lorsque vous êtes en déplacement.

Choisir entre deux titans

Quand il s’agit de Skype contre WhatsApp, le choix peut être difficile. Ils appartiennent tous deux à de grandes entreprises et sont utilisés par des millions de personnes. Cependant, les choses deviennent plus faciles quand on sait que Skype est conçu pour une utilisation à haut débit sur PC, alors que WhatsApp est meilleure sur les smartphones.

Mieux encore, vous n’avez pas à vous contenter de Skype ou de WhatsApp, car il existe de nombreuses alternatives pour passer des appels gratuits.