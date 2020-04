Le nouveau vaisseau amiral de LG aura enfin un nouveau design

Les smartphones phares de LG ont changé au cours de la décennie, présentant des caractéristiques inédites comme les boutons de commande à l’arrière, des pièces modulaires ou, plus récemment, un second écran en option. Cela dit, la conception globale des smartphones de la série G de LG, et même de la série V, est visuellement similaire depuis quelques générations maintenant.

LG vient de révéler un nouveau langage de conception (design) qui, selon des informations récentes, pourrait être celui du prochain produit phare LG G ou de sa marque de remplacement. LG décrit ce design comme « un clin d’œil au monde naturel avec un facteur de forme visuel qui diffère de la tendance de l’industrie ».

Une chose que presque tous les smartphones haut de gamme de LG ont en commun depuis le LG G2 en 2013 est le placement des capteurs photo. Qu’elles soient horizontales ou verticales, les caméras se trouvent toujours au centre de l’arrière du smartphone. Presque tous les smartphones de LG sont également équipés d’écrans plats, malgré la tendance aux bords courbés.

LG va les changer pour l’un de ses prochains smartphones, lui donnant ainsi ce qu’il prétend être un nouveau design. Par exemple, les caméras seront disposées verticalement dans les coins, du plus grand au plus petit, dans un style que LG qualifie de « goutte d’eau ». Toutes les caméras, à l’exception du grand capteur principal, seront placées sous la vitre arrière.

L’écran sera également relooké, avec des courbes sur les bords, selon ce que LG qualifie de design « 3D Arc Design ». Ce n’est pas seulement l’écran, mais aussi la vitre arrière qui sera courbée symétriquement, ce qui donnera à l’utilisateur une sensation plus confortable dans sa main. Depuis des années, LG est partisan de la conception « brute », ce qui constitue un changement assez important.

Des choix « communs »

Aucun autre détail du smartphone lui-même n’est disponible, mais il semble que LG appliquera ce design à toute sa gamme. « Notre prochain smartphone s’inspirera de la riche histoire des designs classiques de LG qui ont toujours été distinctifs au premier contact », déclare le vice-président et responsable du laboratoire de design mobile, Cha Yong-duk. « Ce smartphone sera un premier aperçu de l’avantage concurrentiel que nous apporterons à tous les smartphones LG à l’avenir ».

Cela dit, ce ne sera en fait rien de nouveau pour le reste du marché des smartphones. Les bords d’écran courbés et les caméras dans les coins sont depuis longtemps des éléments de conception présents dans la conception de nombreux smartphones au cours des dernières années. Si ce nouveau design donne effectivement un nouveau look au prochain smartphone de LG, il pourrait aussi révéler à quel point il a été à l’origine de ce changement.