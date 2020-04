Windows 10 intègre les fichiers Linux dans l’explorateur de fichiers

Microsoft a précédemment révélé son intention de livrer un noyau Linux complet sous Windows 10, et la société prévoit maintenant d’intégrer complètement l’accès aux fichiers Linux dans l’explorateur de fichiers intégré de Windows 10. Une nouvelle icône Linux sera disponible dans le volet de navigation de gauche de l’explorateur de fichiers, permettant d’accéder au système de fichiers racines pour toutes les distributions installées dans Windows 10.

L’icône qui apparaîtra dans l’explorateur de fichiers est le célèbre Tux, la mascotte pingouin du noyau Linux. Microsoft teste l’intégration de l’Explorateur de fichiers de Linux dans une nouvelle version de Windows 10 qui est disponible pour les testeurs dès aujourd’hui. Auparavant, les utilisateurs de Windows 10 devaient naviguer manuellement vers un chemin UNC pour accéder aux fichiers Linux depuis le Windows Subsystem for Linux (WSL).

Le Windows Subsystem for Linux de Microsoft est un système que l’entreprise a progressivement amélioré, avec la promesse d’un noyau Linux complet pour Windows 10. Microsoft a également ajouté l’intégration du shell Bash, OpenSSH en natif dans Windows 10, et même les distributions Ubuntu, SUSE Linux et Fedora dans le Windows Store. Microsoft a également lancé un nouvel outil en ligne de commande pour Windows Terminal l’année dernière.

Si vous avez activé le WSL, alors le Tux apparaîtra dans l’explorateur de fichiers, et Microsoft cherche maintenant à obtenir des commentaires sur l’intégration avant qu’elle ne soit finalisée dans le cadre d’une future mise à jour de Windows 10.

D’autres fonctionnalités dans la build 19604

Les autres nouvelles fonctionnalités de la built 19604 de Windows 10 incluent :

Recommandations de nettoyage dans les paramètres de stockage pour vous aider à trouver les éléments que vous pouvez supprimer

Une application Microsoft News Bar (bêta) qui affiche les actualités de 4 500 éditeurs dans une barre latérale

Une prise en charge du Raw Image Extension pour Canon CR3

Vous pouvez trouver plus de détails sur le blog Windows Experience. Microsoft poussera cette mise à jour à tous les utilisateurs de Windows 10 plus tard cette année.