Les spécifications des Honor 30 et Honor 30 Pro ont été publiées

Nous savons que la gamme de smartphones Honor 30 sera annoncée le 15 avril, et nous avons maintenant une très bonne idée des spécifications que les smartphones offriront, car les caractéristiques des Honor 30 et Honor 30 Pro ont été repérées.

En effet, elles ont été publiées sur le site de la TENAA (l’organisme de certification en Chine), ce qui signifie que les détails sont probablement exacts, car ils auront probablement été soumis par Honor elle-même, et ils indiquent de prometteuses spécifications haut de gamme.

Les deux smartphones auront apparemment un écran de 6,57 pouces d’une résolution full HD+, soit 2 340 x 1 080 pixels, une batterie d’une capacité de 3 900 mAh, un support de la connectivité 5G, une capacité de stockage de 128 ou 256 Go, des caméras de 32 mégapixels en façade et des dimensions de 160,3 x 73,6 x 8,63 mm.

Comme on peut s’en douter, les différences se situent au niveau des caméras incrustées à l’arrière. En effet, le Honor 30 va apparemment se vanter d’un capteur principal de 40 mégapixels tandis que la caméra principale du Honor 30 Pro est un capteur de 50 mégapixels. Et au niveau de leur mémoire vive (RAM), le Honor 30 aurait 8 Go de RAM tandis que le Honor 30 Pro se vantera de soit 8 Go soit 12 Go de RAM.

Du côté du benchmark

De plus, le Honor 30 Pro a été repéré sur Geekbench, qui le répertorie comme ayant 8 Go de RAM et le processeur Kirin 990. On peut s’attendre à ce que le Honor 30 ait aussi ce chipset, et c’est le même que celui que vous trouverez dans la gamme Huawei P40.

Il est toujours important de prendre les benchmarks avec des pincettes, mais en ce qui concerne les spécifications proposées par la TENAA, il n’y a rien de choquant, et celles-ci sont probablement correctes. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à ce que les Honor 30 et Honor 30 Pro soient très analogues dans l’ensemble, et qu’ils aient tous deux des spécifications qui se rapprochent de la gamme Huawei P40 (et d’autres flagships) mais à un prix probablement beaucoup plus bas.

Toujours pas les services Google

Bien sûr, Honor est la propriété de Huawei, ce qui signifie que ses smartphones sont confrontés au même problème majeur, à savoir le manque d’applications et de services Google, y compris l’accès au populaire Google Play Store.

Cela pourrait complexifier les ventes, ce qui est dommage, car sur la base de ces fuites et des précédents smartphones Honor, la gamme Honor 30 pourrait à bien d’autres égards figurer parmi les meilleurs — et les plus rentables — de l’année. Quoi qu’il en soit, nous devrions le savoir très rapidement, car les smartphones seront officialisés le 15 avril.