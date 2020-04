Microsoft Teams s’engage à garantir une sécurité accrue, pendant que Zoom est ébranlé

Microsoft a élaboré des plans pour rendre sa populaire application de communication collaborative Teams plus sécurisée que jamais alors qu’elle fait face au boom du travail à distance. Le service de vidéoconférence a connu une forte augmentation du nombre d’utilisateurs ces dernières semaines, les employés du monde entier étant contraints de travailler à domicile.

Mais alors que des concurrents comme Zoom sont vivement critiqués pour un certain nombre de failles en matière de sécurité et de protection de la vie privée, Microsoft Teams a maintenant exposé la manière dont elle prévoit de sauvegarder ces aspects vitaux.

« Aujourd’hui plus que jamais, les gens ont besoin de savoir que leurs conversations virtuelles sont privées et sécurisées », a écrit Jared Spataro, vice-président de Microsoft 365, dans un article de blog. « Chez Microsoft, la vie privée et la sécurité ne sont jamais pensées après coup. C’est notre engagement envers vous, non seulement en cette période difficile, mais toujours ».

Spataro a ensuite décrit les différentes mesures de sécurité déjà mises en place par Microsoft Teams, notamment la façon dont seuls les organisateurs d’une communication peuvent décider qui se joint à eux en dehors de votre entreprise.

Les organisateurs peuvent également décider quels participants peuvent faire une présentation au groupe, désigner des « présentateurs » et des « participants », et peuvent retirer tout membre de l’appel à tout moment. L’entreprise utilise également l’intelligence artificielle (IA) avancée pour surveiller les appels afin de prévenir tout comportement négatif tel que l’intimidation ou le harcèlement.

Sécurité des données

Comme de nombreux services bancaires en ligne, Microsoft Teams utilise également l’authentification multifactorielle pour protéger la sécurité des utilisateurs, ce qui nécessite de multiples formes de vérification pour prouver que toute personne qui se connecte est bien celle qu’elle prétend être.

Spataro a fait remarquer que Microsoft Teams protège la vie privée dès la conception, en précisant que « notre approche de la vie privée est fondée sur notre engagement à vous donner une transparence sur la collecte, l’utilisation et la distribution de vos données ». Il a souligné que Microsoft n’utiliserait pas les données des clients pour diffuser des publicités, et que l’accès aux données est limité à toute personne extérieure à l’entreprise, les utilisateurs pouvant accéder à leurs propres données à tout moment.

« Peu importe la façon dont vous utilisez Teams en cette période extraordinaire pour vous connecter avec les personnes qui comptent le plus pour vous au travail et dans la vie, nous nous engageons à continuer à apprendre et à nous améliorer chaque jour en nous efforçant de vous aider à garder toutes vos conversations privées et sécurisées », a noté Spataro.