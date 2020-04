Les caméras du OnePlus 8 Pro détaillées dans une nouvelle fuite

OnePlus devrait révéler la série OnePlus 8 plus tard ce mois-ci, et bien qu’elle ait publié quelques détails sur le OnePlus 8 standard, nous n’avons pas beaucoup entendu parler du OnePlus 8 Pro. Tout a changé aujourd’hui avec une nouvelle fuite qui laisse peu de place à l’imagination. Non seulement nous voyons les rendus de l’appareil, mais également un certain nombre de spécifications ont été détaillées.

De nouvelles fuites concernant le OnePlus 8 Pro révèlent que le smartphone pourrait avoir une belle couleur bleu foncé qui pourrait être exclusive au modèle « Pro » du OnePlus 8, rapporte WinFuture. Cette couleur bleue sera apparemment appelée « ultramarine blue » (« bleu outremer »), selon WinFuture. Voici un autre aperçu de l’avant et de l’arrière de l’appareil, grâce à ce qui semble être des rendus marketings de fuite partagés par WinFuture :

Le OnePlus 8 Pro peut également être disponible en « noir onyx » et en vert appelé « glacial green ». Mais, il ne serait pas disponible en rouge pourpre « interstellar glow ». Ce coloris est apparemment exclusif au OnePlus 8, rapporte WinFuture.

Les rendus partagés par WinFuture semblent également montrer la même configuration de quadruple caméra que celle trouvée dans les rendus de la semaine dernière. Cette configuration se compose apparemment de deux capteurs photo de 48 mégapixels, un capteur grand-angle avec une ouverture de f/1,78 et un champ de vision de 120 degrés et un capteur ultra-large avec une ouverture de f/2,2, ainsi qu’un téléobjectif de 8 mégapixels avec une ouverture de f/2,4 et un capteur de 5 mégapixels utilisé pour « enregistrer des données couleur supplémentaires », selon WinFuture.

Rendez-vous le 14 avril

Le OnePlus 8 Pro aurait également un écran de 6,78 pouces d’une résolution Quad HD+, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, une mémoire vive LPDDR5 entre 8 et 12 Go, un maximum de 256 Go de stockage et un modem Snapdragon X55, une fonction de recharge sans fil de 30 W et une fonction de recharge sans fil inversée de 3 W.

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro devraient être annoncés lors d’un événement en ligne le 14 avril.