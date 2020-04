La Apple Watch 6 semble être prête pour suivre votre sommeil

Des fuites et des rumeurs concordantes ont laissé entendre que l’Apple Watch 6 serait dotée de fonctions de suivi du sommeil et de surveillance de l’oxygène sanguin. Et, il semble que ces deux fonctionnalités pourraient être également présentes sur d’autres montres connectées.

Selon des sources dignes de confiance s’adressant à The Verifier, c’est sous watchOS 7 et l’Apple Watch 6 que nous verrons les nouvelles fonctionnalités de suivi du sommeil et de surveillance de l’oxygène sanguin faire leurs débuts. Cela signifie que ces caractéristiques pourraient également être disponibles sur votre Apple Watch actuelle, lorsque la nouvelle version de l’OS dédiée aux smartwatches seront lancées.

Mais ce ne sera pas le cas pour les appareils beaucoup plus anciens. Ce rapport indique que les Apple Watch 3 et ses successeures auront accès aux nouveaux outils, ce qui laisse entendre que les Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 1 ou la montre connectée originale ne seront pas compatibles avec watchOS 7.

Un capteur d’oxygène sanguin a été inclus sur l’Apple Watch dans ses différentes itérations par le passé, mais la fonctionnalité n’a pas encore été activée ou rendue utilisable. Il semble que cela puisse changer dans watchOS 7.

Nous ne connaîtrons aucune de ces fonctionnalités avant la WWDC 2020 d’Apple qui doit avoir lieu en juin, où nous attendons l’annonce de la nouvelle version de l’OS. En raison des inquiétudes liées au COVID -19, Apple organisera cet événement en ligne, mais la société a toujours l’intention de dévoiler son nouvel OS sous une forme ou une autre en ligne.

Une annonce pour la WWDC 2020

Il est probable que nous entendions parler d’iOS 14, de macOS 10.16 et de la prochaine version d’iPadOS lors de cet événement. Cependant, il est peu probable que nous voyions la nouvelle Apple Watch 6 avant l’événement prévu par la société en septembre, où nous pourrions également voir l’iPhone 12.

Un nouveau rapport de Bloomberg a également suggéré que les employés d’Apple continuent à travailler sur de nouveaux produits depuis leur domicile pendant la pandémie du COVID-19. Cela pourrait signifier que les nouveaux appareils continueront d’arriver à temps, même si l’entreprise doit demander à beaucoup de ses employés de travailler à domicile. Le rapport fait spécifiquement référence à une nouvelle version de l’Apple Watch, dont d’autres rumeurs ont suggéré qu’il pourrait être équipé d’un capteur d’empreintes digitales Touch ID et de nouveaux modes d’entraînement en plus des mises à jour énumérées ci-dessus.