WhatsApp introduit des restrictions sur les vidéos en raison du COVID-19

Comme d’autres services basés sur Internet, WhatsApp enregistre également une augmentation de l’utilisation ces jours-ci, car tout le monde reste chez lui en raison de la pandémie de coronavirus. Et avec autant de personnes utilisant WhatsApp en même temps, il est logique que le service connaisse quelques ralentissements de temps en temps, avec des pannes presque inévitables.

Mais d’après la société mère Facebook, WhatsApp a déjà doublé la capacité de son serveur pour tenter d’éviter toute interruption de service qui pourrait être enregistrée en raison de la forte utilisation.

Et aujourd’hui, il semble que des limitations supplémentaires aient été mises en place, puisque WhatsApp n’autorise plus la publication de vidéos d’une durée supérieure à 15 secondes en tant que statut. Auparavant, les vidéos pouvaient avoir une durée maximale de 30 secondes pour être utilisées comme statut.

Pour l’instant, cette nouvelle restriction n’est disponible qu’en Inde, mais il est probable qu’une décision analogue soit probablement annoncée ailleurs également, notamment en Europe, où un nombre croissant de pays sont bloqués en raison du coronavirus.

La nouvelle a été communiquée par WABetaInfo, qui surveille les mises à jour de WhatsApp et qui a un bon aperçu des nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur le service.

« Vous ne pouvez plus envoyer de vidéos au statut de WhatsApp si elles ont une durée supérieure à 16 secondes : seules les vidéos d’une durée de 15 secondes seront autorisées. Cela se passe en Inde et c’est probablement une initiative visant à réduire le trafic sur les infrastructures de serveurs », a annoncé le blog.

