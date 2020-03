iFixit crée une base de données de réparation de dispositifs médicaux

iFixit travaille à la création d’une base de données d’informations sur la manière de réparer les équipements médicaux. iFixit est bien connu pour ses démontages détaillés et informatifs de divers smartphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils électroniques. L’entreprise publie également des guides de réparation pour les personnes qui veulent braver les réparations par leurs propres moyens.

Alors que la pandémie de coronavirus balaie le monde entier, le spécialiste de la réparation iFixit s’efforce d’apporter son expertise aux équipements médicaux et hospitaliers. L’objectif de l’entreprise est de créer une base de données pour héberger les informations relatives aux réparations, informations qui peuvent être utilisées pour aider à maintenir en état de marche les équipements critique, en prévision de la demande accrue causée par COVID-19.

Le raisonnement qui sous-tend la création de la base de données est simple : à mesure que le nouveau coronavirus se répand, l’expérience des hôpitaux suggère que l’approvisionnement mondial en ventilateurs va être soumis à une énorme pression, d’où l’importance de pouvoir les réparer rapidement en cas de panne. Cet équipement sera un élément essentiel du traitement de toute personne qui développe des problèmes respiratoires à la suite du coronavirus.

Il existe actuellement peu de sources de manuels de réparation en ligne. La campagne d’iFixit ne se limite pas à l’assemblage d’une collection de manuels. Une fois qu’elle dispose d’un manuel, l’entreprise souhaite mettre en forme ses informations pour les rendre aussi faciles à comprendre que possible. Elle prévoit de décomposer les manuels en guides pour les réparations individuelles, de les reformater pour les rendre plus faciles à référencer et de les traduire dans d’autres langues.

iFixit veut également mettre au point des guides de maintenance préventive afin que les techniciens puissent s’efforcer de maintenir leur équipement en bon état de fonctionnement avant qu’il n’atteigne le point de panne.

iFixit a besoin de votre aide

iFixit doit être félicité pour ses efforts visant à aider les hôpitaux débordés à maintenir leur équipement en état de marche. Toute personne ayant des connaissances qui pourraient être utiles est encouragée à les ajouter à la base de données d’iFixit. La base de données d’iFixit se trouve ici, et ceux qui souhaitent participer sont encouragés à « trouver ou créer une page de dispositif pour le produit médical » et à « télécharger une photo du dispositif et joindre le manuel ». Si quelqu’un n’a pas le temps de suivre ces étapes ou doit envoyer des documents en vrac, il peut envoyer l’information par e-mail à techwriting@ifixit.com.

En plus de rechercher des personnes ayant accès à des informations sur les réparations, iFixit demande également à la communauté médicale de fournir des informations sur les ventilateurs actuellement utilisés ainsi que sur les pièces les plus susceptibles de tomber en panne.