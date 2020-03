Regardez Netflix avec des amis : comment partager une série TV pendant le confinement ?

La pandémie de coronavirus oblige de nombreuses personnes à travailler à domicile. Tous les cinémas et boutiques ont fermé leurs portes. En fait, tout le monde doit rester confiné à la maison pour le bien de tous. La bonne nouvelle ? Les services de streaming comme Netflix, Amazon Prime et prochainement Disney+ — bien que le lancement vient d’être repoussé — sont là pour vous aider à passer le temps. La mauvaise nouvelle ? Vous êtes peut-être tout seul chez vous. Y a-t-il un moyen de regarder Netflix avec des amis ?

En fait, il y a des moyens de le faire. Quelques extensions du navigateur Chrome et d’autres vous permettent de regarder des films et des séries TV sur Netflix avec des amis. Bien qu’elles ne soient pas officiellement prises en charge par le service, elles permettent de partager plus facilement l’expérience du streaming, surtout maintenant.

Voici comment regarder Netflix avec des amis très simplement malgré le confinement.

Netflix Party

Netflix Party est peut-être l’application ou l’extension la plus connue pour regarder Netflix avec des amis. Elle existe depuis quelques années, mais il est évident qu’en cette période de confinement elle prend tout son sens. Cependant, elle ne fonctionne que sur le PC doté du navigateur Chrome. Voici comment la configurer :

Téléchargez et installez l’extension Netflix Party depuis le Chrome Web Store Lancez Netflix sur votre PC et allez voir le film ou la série TV que vous voulez regarder avec vos amis Vous devriez voir une icône « NP » à côté de la barre d’adresse Chrome. Cliquez sur cette icône Enfin, cliquez sur Start Party, et vous pourrez alors envoyer l’URL à vos amis

Cette extension de navigateur possède également une barre de chat pour que vous puissiez rester en contact avec vos amis tout en regardant le film ou la série TV. Elle permet également de télécharger des images, et bien d’autres choses encore.

Scener

Scener est un ajout plus récent dans ce sous-genre. Comme pour Netflix Party, il s’agit d’une extension Chrome pour votre PC. Voici comment cela fonctionne.

Créez un compte gratuit sur le site web de Scener Téléchargez et installez l’extension Chrome de Scener depuis le Chrome Web Store Cliquez sur le logo Scener. Netflix apparaîtra et vous demandera de vous connecter à votre compte Enfin, allez sur la série TV ou le film que vous voulez regarder et envoyez l’URL incluse à vos amis

Scener vous permet de discuter par message, audio ou vidéo pendant que vous regardez Netflix avec vos amis. Vous pouvez même créer des groupes pour que, par exemple, vos amis du bureau soient différents de vos amis proches. La société travaille sur une version pour iOS et Roku.

Rave

Si vous voulez regarder Netflix avec des amis pendant vos déplacements, l’application Rave est faite pour vous. Elle est disponible pour iOS et Android. Elle vous permet de regarder non seulement les films et les séries TV de Netflix avec d’autres personnes, mais aussi celles en provenance de YouTube et Vimeo. Vous pouvez même créer votre propre mashup musical grâce à la fonction RaveDJ. Si vous avez vos propres vidéos téléchargées sur Google Drive ou Dropbox, vous pouvez les regarder avec vos amis à distance dans l’application Rave.

Voilà quelques façons de regarder Netflix avec des amis. Netflix Party reste l’option la plus populaire, même si, comme vous le savez maintenant, elle est loin d’être la seule. Laquelle de ces méthodes allez-vous utiliser ? Bon confinement !