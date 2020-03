Le Pixel 4a doit faire l’objet d’une amélioration significative du stockage

Bien qu’il ait été présenté comme le meilleur Pixel de Google, le Pixel 4a son lot de critiques qui se résument peut-être à une seule chose. Certains estiment que Google n’en a pas fait assez pour le prix qu’il réclamait, et que les choses sur lesquelles elle a travaillé, comme les « Motion Gestures », ne sont pas quelque chose dont les fans tombent vraiment amoureux.

C’est peut-être en partie l’intérêt que suscite le Pixel 4a, qui semble offrir une expérience plus abordable sans de fioritures. Et d’après une fuite, il s’agira certainement d’une amélioration par rapport au Pixel 3a à plus d’un titre.

Le Pixel 4a est déjà un grand pas en avant par rapport au Pixel 3a de l’année dernière. Le processeur est désormais un Snapdragon 735 et la mémoire vive atteint enfin le seuil des 6 Go. Il pourrait avoir un look classique, avec un seul capteur photo à l’arrière, et il pourrait même ne disposer que de 64 Go de stockage pour commencer.

Mais, ce n’est pas la mise à niveau de stockage que le smartphone apportera. Selon XDA Developers, le Pixel 4a utilisera une mémoire flash NAND UFS 2.1 de 64 Go, ce qui représente un progrès considérable par rapport aux 64 Go eMMC du Pixel 3a.

Sur le papier, cela signifie que le Pixel 4a sera non seulement capable de transférer des fichiers plus rapidement, mais aussi d’installer et de charger des applications plus rapidement.

Un lancement plus tardif que prévu ?

Dans la pratique, cela dépend encore beaucoup des optimisations que Google apportera au smartphone ainsi qu’au système de fichiers F2FS qu’il utilisera pour celui-ci. XDA note que même la mémoire eMMC du Pixel 3a a été capable de se vanter de performances analogues à un stockage UFS 2.1 dans au moins un aspect grâce à un tel travail. Dans le meilleur des cas, le Pixel 4a surclassera les autres téléphones UFS 2.1, du moins ceux qui fonctionnent avec le même processeur.

Tout comme le Pixel 3a, le Pixel 4a devrait disposer des éléments de base des smartphones, comme une prise casque de 3,5 mm et un capteur d’empreintes digitales placé à l’arrière. Pour la première fois dans l’histoire du Pixel, il pourrait également être doté d’un écran poinçonné pour la caméra frontale plutôt que d’un bord ou d’une encoche. Le smartphone n’est pas attendu avant le deuxième trimestre de l’année mais, étant donné la pandémie mondiale du coronavirus, il pourrait même être repoussé plus loin.