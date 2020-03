OnePlus introduit un nouveau logo et une nouvelle identité de marque

OnePlus, en tant qu’entreprise, a toujours été fière de ses choix de conception. Elle s’étend non seulement à ses produits, mais également à d’autres éléments qui composent l’expérience de la société. OnePlus a annoncé sa nouvelle identité de marque ainsi qu’un nouveau logo. La nouvelle identité visuelle comprend une série de logos mis à jour et plus encore.

Cette nouvelle identité visuelle constituera le plus grand changement depuis la création de la société en 2013. Elle souligne que la modification est intentionnelle et vise à rendre la marque plus identifiable et polyvalente.

Le logo introduit un nouveau « 1 » curviligne tout en ajustant le poids du logotype pour un meilleur équilibre général, le rendant plus naturel à lire. Le « + » dans la case qui l’entoure a également été agrandi et est désormais plus visible. La société a révélé que le nouveau logo est accompagné d’une nouvelle palette de couleurs avec l’emblématique rouge qui est toujours la couleur principale, suivie d’une palette secondaire actualisée de cyan, vert, magenta, indigo et jaune, dans l’espoir de rendre les graphiques plus visuels. Dans le même temps, une nouvelle police sera adoptée pour une meilleure lisibilité.

OnePlus ajoute que cette refonte a duré 7 mois, et a été travaillé par des créateurs internes ainsi qu’une agence externe. Il ajoute : « L’objectif était d’unifier toutes les interactions avec OnePlus, pas seulement les communications, mais aussi l’expérience d’utilisation des produits et services OnePlus sur tous les points de contact. »

« OnePlus ne change pas qui nous sommes, mais renforce ce que nous représentons — le véritable esprit Never Settle », a déclaré Mats Hakansson, directeur de la création mondiale de OnePlus. « Nous concevons toujours pour nos utilisateurs. Nous pensons que ces changements maintiennent les éléments iconiques de notre marque qui sont appréciés par notre personnel et notre communauté tout en injectant à la fois de l’enthousiasme et de l’équilibre dans notre identité visuelle ».

Parfait pour le lancement du OnePlus 8

Auparavant, la marque avait révélé qu’elle investirait jusqu’à 30 millions de dollars pour développer les laboratoires de recherche et de développement de la 5G afin de mettre la technologie 5G à la portée d’un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde. Ayant commencé la recherche sur la 5G dès 2016, OnePlus prévoit d’étendre ses plans pour faire avancer la recherche et le développement sur la 5G, permettant aux utilisateurs de OnePlus de profiter d’expériences rapides et fluides sur la 5G. OnePlus a confirmé que sa prochaine série de produits comprendra une gamme complète d’appareils 5G, renforçant ainsi sa position de leader pour faire entrer les utilisateurs dans l’ère de la 5G.

Le PDG partagera également plus sur ce qui est derrière cette conception, ce qui change et ce que cela signifie pour la marque OnePlus. Naturellement, nous nous attendons à ce que ces changements fassent également partie du lancement de la prochaine série OnePlus 8, dans un mois.