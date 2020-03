Microsoft Teams quasiment indisponible alors que l’Europe passe au télétravail

Edit 15h35 : Microsoft Teams est indisponible pour le moment.

Le populaire outil de chat et de communication de Microsoft, Microsoft Teams, est en panne dans toute l’Europe ce matin. En effet, Teams connaît des problèmes importants, car des centaines de personnes disent qu’elles ne peuvent pas se connecter à la plateforme. La panne a commencé au moment où des milliers d’employés ont commencé à se connecter au service et à tenter de travailler à distance dans le contexte de la pandémie de coronavirus en cours.

Un énorme pic de problèmes de connectivité a été observé à 9 h, alors que des millions d’Européens travaillent à domicile et utilisent le service du géant basé à Redmond. Plus des trois quarts, des problèmes (77 %) concernaient la connexion au serveur. D’autres problèmes incluent l’accès au site Web et la connexion.

Les utilisateurs de Microsoft Teams rencontrent actuellement des problèmes pour se connecter au service et envoyer des messages. « Nous enquêtons sur les problèmes de fonctionnalité des messages au sein de Microsoft Teams », indique un compte Twitter de support Microsoft.

Le moment est loin d’être idéal, tout comme de nombreuses entreprises encouragent leurs employés à travailler à distance et à collaborer en utilisant des services comme Microsoft Teams. Même les écoles utilisent également des outils comme Microsoft Teams pour l’enseignement à distance.

Il s’agit de la deuxième panne majeure qui touche Microsoft Teams cette année. Le service a également été interrompu après que Microsoft a oublié de renouveler un certificat de sécurité SSL le mois dernier. Microsoft a fini par remettre Teams en action après 3 heures de problèmes.

We’re investigating messaging-related functionality problems within Microsoft Teams. Please refer to TM206544 in your admin center for further details. ^JP

—Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) March 16, 2020