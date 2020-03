Quelques photos montrent le probable DJI Mavic Air 2

Des photos du nouveau drone Mavic Air 2 de DJI semblent avoir été divulguées, après qu’une source habituellement fiable les ait publiées sur Twitter en même temps que le message « il est temps de vendre votre Mavic Air ». L’utilisateur @OsitaLV, un pilote de drone DJI vérifié, a publié cinq photos sur Twitter qui semblent nous donner un bon aperçu du Mavic Air 2, le prochain drone de milieu de gamme de DJI, dont le lancement est prévu pour avril 2020.

Si vous ne connaissez pas les drones de DJI, le Mavic Air se situe entre le Mavic Mini, petit et convivial pour les débutants, et le Mavic 2 Pro, plus onéreux, mais également le meilleur de sa catégorie. C’est pourquoi le Mavic Air est devenu idéal pour les non-professionnels qui veulent un drone 4K mobile, bien qu’il ait maintenant plus de deux ans.

De ce que l’on peut voir sur les clichés, sa conception pliante ressemble beaucoup à celle de la série Mavic 2, même si elle est probablement un peu plus petite que ces modèles. Une des photos montre un nouveau contrôleur, qui semble un peu plus grand et plus robuste que l’actuelle et qui vous permet de fixer votre smartphone au-dessus des commandes, plutôt qu’en dessous. Toutes les commandes habituelles sont présentes, y compris un bouton central permettant de passer du mode « normal » au mode « sport » en passant par le mode « trépied », ce dernier le transformant en un drone de course avec une vitesse de pointe plus élevée.

Les nouveautés les plus intéressantes concernent peut-être la sécurité. Le Mavic Air 2 est équipé de deux capteurs à l’arrière, ce qui signifie qu’il devrait pouvoir éviter les obstacles à 360 degrés. Ce serait un progrès par rapport au modèle actuel, qui est doté de trois capteurs d’environnement directionnels.

Une meilleure sécurité

DJI a également annoncé en mai 2019 que tous ses nouveaux lancements de drones de plus de 250 g (sans compter le Mavic Mini de 249 g) seraient équipés de la technologie « AirSense ». Celle-ci reçoit les signaux ADS-B des avions et des hélicoptères à proximité et avertit les pilotes de drones s’ils sont sur une trajectoire de collision, de sorte que le Mavic Air 2 inclurait certainement cette technologie également.

En dehors de ces indices, nous ne savons pas encore grand-chose sur le DJI Mavic Air 2. Vu sa taille réduite, il semble peu probable qu’il corresponde au capteur d’un pouce vu sur le Mavic 2 Pro. Une version améliorée du capteur CMOS de 1/2.3 pouces de son prédécesseur est plus probables.

Quoi qu’il en soit, cela ne peut être qu’une bonne chose pour ceux qui aiment prendre des photos et des images étonnantes. Après une année de lancements multiples en 2018, DJI a été silencieuse en 2019, se concentrant principalement sur la concurrence avec GoPro sur le marché de la caméra d’action. Cela dit, le marché des drones grand public semble également avoir ralenti en général, ce qui soulève peut-être des questions s’il s’est déjà stabilisé à ce stade.