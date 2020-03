Le Motorola Edge+ fait allusion à un flagship attendu depuis longtemps

Nous sommes à peine trois mois dans l’année et Motorola a déjà lancé pas moins de quatre smartphones. Mais aucun d’entre eux ne peut être considéré comme digne de rivaliser avec les grands du marché des smartphones. Pas même le Motorola RAZR pliable, légèrement surévalué. Mais, la société pourrait bien avoir quelque chose de plus pour ses fidèles fans si ces fuites concernant un certain Motorola Edge+ se produisent.

Certains débattront probablement de la définition de « vaisseau amiral », mais il est difficile de nier que Motorola n’a pas réussi sur ce marché ces dernières années à sortir un smartphone haut de gamme, tant au niveau des spécifications que du prix. Même sa série Moto Z haut de gamme a largement pris du retard, même dans son apparence.

Pricebaba a affiché quelques rendus d’un certain Motorola Edge+. Le smartphone a vraiment le look haut de gamme, avec un écran aux bords incurvés, de minces bords sur tous les côtés de l’écran, un trou dans le coin supérieur gauche, et un bloc de caméra à triples capteurs photo à l’arrière. À en juger par cette potentielle conception, le Motorola Edge+ présente certaines signatures de conception de la série S de Samsung, de ces bords incurvés à l’écran poinçonné.

Les rendus impliquent également un capteur d’empreintes digitales à l’écran, et peut-être plus de deux micros pour la suppression du bruit.

Les spécifications de ce Motorola Edge+ ne figurent évidemment pas dans les rendus. Selon d’autres sources, il disposera enfin de la processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 865, ainsi que de 8 ou 12 Go de RAM. Il sera équipé d’une grande batterie d’une capacité de 5 170 mAh et sera heureusement livré avec Android 10.

Alléchant, mais quand ?

Il ne reste plus qu’à Motorola à lancer l’appareil, qui pourrait être une exclusivité de Verizon aux États-Unis, tout comme l’ancienne série Droid. Selon le prix, le Motorola Edge+ pourrait bien être le produit phare dont la société a besoin pour rester un acteur majeur du marché.

Nous nous attendions à voir un nouveau lancement phare de Motorola au MWC 2020, que ce soit le Moto Z5 ou le Motorola Edge+. Mais après l’annulation du salon, nous n’avons entendu aucune indication de quand, ou si, le nouveau produit phare apparaîtrait.