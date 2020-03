Le Galaxy A21 se dote d’un écran Infinity-O et d’une quadruple caméra

Le Galaxy A21 se dote d'un écran Infinity-O et d'une quadruple caméra

Le Galaxy A21 de Samsung a fait l’objet d’une fuite avant sa date de sortie — avant même que Samsung elle-même ait eu la chance de montrer l’appareil au monde entier. C’est un smartphone important, même si vous n’avez pas l’intention d’acheter un jour un smartphone Galaxy. Il est important parce qu’il fait partie de la stratégie évolutive de Samsung, qui semble réduire les fonctionnalités haut de gamme à des appareils qui ne coûtent pas un bras ni une jambe !

Le Galaxy A21 est l’un des deux appareils qui ont fait l’objet d’une fuite et qui remplacent des smartphones très similaires apparus en 2019. L’autre est le Galaxy A11, qui remplace le Galaxy A10. Les images dans cet article proviennent de Android Headlines.

Selon le rendu divulgué par Android Headlines, le Galaxy A21 sera équipé d’un écran Infinity-O, c’est-à-dire un écran poinçonné logeant la caméra frontale placée dans le coin supérieur gauche de l’écran. En outre, le smartphone est doté de bords assez fins et d’un épais menton (bord en dessous de l’écran). Il est fort probable que cet appareil dispose d’un écran de 6,5 pouces, analogue à celui du Galaxy A21s et du Galaxy A51.

Les boutons de démarrage et de volume se trouvent sur le côté droit, tandis que le port USB Type-C et une prise casque de 3,5 mm se trouvent sur la tranche inférieure.

Le Galaxy A21 serait alimenté par le processeur maison Exynos 7904 couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM), et 64 Go de stockage interne. Il sera équipé d’une batterie d’une capacité de 4 000 mAh.

Focus sur la photo

L’arrière du smartphone montre une configuration de caméra à quadruples capteurs photo, qui pourrait être un capteur ultra-large, un objectif macro et un capteur de profondeur en plus de l’objectif principal grand-angle — il pourrait s’agir de la même combinaison de capteurs que Galaxy A51 lancé en décembre 2019 (respectivement de 12 mégapixels à ouverture f/2.2, 5 mégapixels à ouverture f/2.4, 5 mégapixels à ouverture f/2.2 et 48 mégapixels à ouverture f/2.0). Le rendu montre également un double flash LED sur le côté droit du module de caméra. En outre, le smartphone est équipé d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’arrière.

Le Galaxy A11, qui a fait l’objet d’une fuite au début de l’année, va également s’améliorer par rapport à son prédécesseur. Cet appareil est apparu sur le site de la FCC avec trois caméras à l’arrière. Ces deux smartphones apparaîtront probablement au printemps, avec des prix minuscules, analogues à ceux des smartphones de 2019 qu’ils visent à remplacer.