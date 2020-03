Foxconn prévoit d’atteindre sa pleine production d’ici la fin mars

Foxconn indique qu’elle reprendra une production normale en Chine d’ici la fin mars, et que la moitié de ses employés saisonniers sont maintenant de retour au travail, selon Reuters. Foxconn, le principal assembleur d’iPhone et fournisseur de pièces détachées pour Apple et d’autres sociétés, a vu sa production réduite à la suite de l’épidémie de coronavirus.

En plus des fermetures imposées par le gouvernement, de nombreux employés saisonniers de Foxconn ont dû être mis en quarantaine avant de reprendre le travail après les vacances prolongées du Nouvel An le mois dernier. Il y a trois semaines, l’entreprise a reçu l’autorisation de rouvrir son usine de Zhengzhou, bien qu’elle n’ait initialement atteint qu’une capacité de 10 %.

Selon Reuters, les principaux objectifs de Foxconn dans l’avenir immédiat sont d’endiguer la propagation du coronavirus tout en reprenant ses activités normales le plus rapidement possible. Selon la présentation adressée aux investisseurs, Foxconn se concentre principalement sur la sécurité de ses employés, et elle continue à se conformer aux directives et exigences du gouvernement concernant la réouverture de ses usines.

« Il y a encore beaucoup d’incertitudes dont nous ne pouvons pas quantifier l’impact potentiel sur l’année entière. Toutefois, l’IA, les semi-conducteurs et la 5G restent des catalyseurs essentiels à long terme. Nous pensons donc que certaines demandes seront repoussées à la fin de l’année », peut-on lire dans le document.

L’optimisme de Foxconn est probablement lié aux rapports selon lesquels la Chine connaît un ralentissement des nouveaux cas de coronavirus, alors même qu’ils s’accélèrent au niveau mondial. À ce jour, le virus s’est propagé dans 70 pays et est responsable de 90 000 infections et de 3 000 décès, principalement en Chine.

Une bonne nouvelle pour Apple

Apple sera heureux d’apprendre que Foxconn prévoit de reprendre ses activités normales d’ici la fin du mois. En effet, le retour en force de Foxconn pourrait être une bonne nouvelle pour Apple. L’assemblage de l’iPhone, par exemple, nécessite des centaines de milliers d’ouvriers de Foxconn et se déroule principalement dans l’usine « iPhone City » de Foxconn à Zhengzhou, en Chine. Mais Foxconn n’est qu’une partie de l’immense chaîne d’approvisionnement ancrée en Chine. Apple, par exemple, compte plus de 200 fournisseurs, dont beaucoup sont basés en Chine ou dépendent de la Chine pour la fabrication ou les matériaux.

Nous verrons ce qui se passera à partir de là, mais pour l’instant au moins, Foxconn indique aux investisseurs que l’effet de l’épidémie de coronavirus sur sa chaîne d’approvisionnement n’est « pas si important ». Il y a, bien sûr, beaucoup d’incertitudes alors que le virus continue de se propager. Ce dernier a déjà conduit Apple, Microsoft et de nombreuses autres entreprises à publier des directives actualisées, car le virus continue de se propager et d’avoir un impact sur diverses industries.