La navigation dans vos dossiers de Windows 10 sera bientôt beaucoup plus facile

Microsoft est en train d’apporter à l’explorateur de fichiers de Windows 10 une révision nécessaire, en transformant l’une des principales caractéristiques du système d’exploitation. Il a toujours été difficile de trouver des documents et des dossiers à l’aide de l’explorateur de fichiers en raison de son outil de recherche relativement médiocre. Mais tout cela va changer avec la sortie de Windo 1, qui introduira un nouvel explorateur de fichiers qui utilise Windows Recherche — le même outil auquel vous pouvez accéder en tapant dans la zone de recherche de la barre des tâches.

Comme l’explique WinCentral, ce changement devrait vous faciliter la vie en affichant une liste de suggestions automatiques au fur et à mesure que vous tapez, de sorte que vous n’ayez pas à attendre la fin d’une recherche complète pour chercher dans la liste des résultats le bon résultat.

Pour accéder à l’un de ces fichiers ou dossiers, il vous suffit de cliquer une fois sur le bouton gauche de la souris. Un clic droit sur un résultat vous amènera à son emplacement. Vous pouvez toujours effectuer une recherche traditionnelle en tapant votre requête et en appuyant sur la touche « Entrée » de votre clavier.

Un autre avantage majeur de cette mise à jour est que les résultats de recherche incluront les documents stockés dans OneDrive (une mise à jour attendue depuis longtemps, étant donné la profondeur de l’intégration de OneDrive avec Microsoft Office).

En accédant à la nouvelle recherche de l’explorateur de fichiers sur un appareil à écran tactile, tel qu’une Surface, vous disposerez d’une nouvelle interface tactile beaucoup plus facile à utiliser du bout des doigts que la boîte de recherche traditionnelle.

Des documents de OneDrive

Windows 10 20H1 (également connu sous le nom de Windows 10 2004) est la première mise à jour majeure du système d’exploitation de cette année, et devrait arriver au cours du premier semestre de l’année. Je vous tiendrais au courant des nouvelles fonctionnalités qu’elle apportera et de son arrivée sur votre appareil. Pour le moment, vous ne devez pas installer 20H1 sur votre PC principal car il peut encore y avoir des bugs en raison de pilotes et de logiciels incompatibles. Bien que la version RTM de 20H1 ait été finalisée en décembre, la mise à jour ne sera toujours pas disponible avant le printemps et il y aura plusieurs mises à jour cumulatives au cours des prochaines semaines.

Contrairement à la mise à jour de November 2019 Update de Windows 10, 20H1 est une grosse version et elle est livrée avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Principalement, 20h1 permettra aux utilisateurs de récupérer leurs PC lorsque Windows 10 n’est pas en mesure de restaurer le système avec la fonction « Réinitialiser ce PC ». En plus de la nouvelle expérience de récupération, vous pouvez vous attendre aux changements les plus importants dans Windows Recherche, Cortana, du Gestionnaire de tâches, et il y a aussi le lot habituel d’améliorations des performances et de corrections de bugs.