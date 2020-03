Apple parle d’un iPhone pliable dans un nouveau brevet

Les smartphones pliables sont la prochaine grande tendance dans le domaine de la téléphonie mobile, et Apple ne veut certainement pas rester à l’écart de toute cette frénésie. Il est donc fort probable qu’un iPhone pliable est en cours de réalisation derrière les portes closes du géant basé à Cupertino.

Et bien qu’Apple reste évidemment complètement hermétique à tout ce qui concerne un hypothétique iPhone pliable, un brevet publié cette semaine révèle une potentielle approche que la société pourrait utiliser si un tel appareil obtenait le feu vert.

Intitulé « Foldable cover and display for an electronic device », le brevet décrit une méthode qui permet à Apple de construire un appareil reposant sur des feuilles qui peuvent « faciliter le pliage et la flexion localisés sans produire des niveaux inacceptables de contrainte interne ». Un brevet n’est en aucun cas la confirmation qu’un iPhone pliable est prêt à entrer en production, mais d’un autre côté, c’est le signe qu’Apple explore déjà un tel dispositif.

Les personnes qui connaissent bien le sujet ont d’ores et déjà mentionné qu’un iPhone pliable pourrait être lancé en 2021 ou 2022, car Apple ne veut pas être en retard dans cette industrie déjà en plein essor. Samsung, qui est actuellement le premier fabricant mondial de smartphones, investit massivement dans les téléphones pliables. Un modèle d’iPhone analogue permettrait donc au géant à la pomme croquée de rester compétitif dans cette bataille des facteurs de forme.

La génération d’iPhone de cette année comprendra des successeurs aux modèles existants et éventuellement de nouvelles tailles, avec un support pour la connectivité 5G qui sera proposé sur au moins un appareil.

Un marché en plein essor

Les chiffres de vente des smartphones pliables sont impressionnants étant donné la nouveauté et du coût de cette technologie. En janvier, Huawei a affirmé qu’elle vendait 100 000 smartphones pliables Mate X par mois, alors que l’appareil n’était disponible qu’en Chine à l’époque. Samsung a déclaré qu’elle avait vendu entre 400 000 et 500 000 smartphones Galaxy Fold entre septembre et janvier.

Samsung a également lancé récemment le Galaxy Z Flip, un deuxième smartphone utilisant un facteur de forme complètement différent du Galaxy Fold. Cet appareil utilise une conception analogue au téléphone à clapet, et permet d’obtenir un appareil plié de petite taille et facilement mobile.