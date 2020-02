Le realme 6 et le realme 6 Pro sont attendus le 5 mars

Le realme 6 et le realme 6 Pro sont attendus le 5 mars

Après quelques lancements à chaud en 2020, realme s’apprête enfin à rafraîchir sa populaire gamme de smartphones abordables. Les futurs realme 6 et 6 Pro seront dévoilés en Inde le 5 mars, et voici tout ce que nous savons à leur sujet.

La série realme 5 est arrivée en Inde en 2019, apportant un bloc de caméra à quadruple objectifs, et une charge rapide dans le marché budgétaire. Avec la série 6, realme a des changements beaucoup plus importants en tête. Comme la dernière fois, nous aurons au moins deux membres dans la famille lors du lancement, et d’autres pourraient être lancés à une date ultérieure.

Le plus grand changement concerne les spécifications internes, puisque le realme 6 Pro sera alimenté par le nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 720G, qui est un processeur octa-core avec une taille de puce de 8nm. Le realme 6 sera quant à lui alimenté par le processeur Helio G90T de MediaTek. Les options de mémoire vive (RAM) varient de 4 à 8 Go.

L’autre changement majeur concernera les caméras. Alors que ses prédécesseurs disposaient d’un très performant bloc de caméra avec un capteur principal de 48 mégapixels, la série realme 6 passera à un bloc de caméra à 4 objectifs, avec un capteur principal de 64 mégapixels, et un ensemble d’objectifs plus polyvalents. Outre le capteur principal, nous pourrions avoir un capteur ultra-large, un nouveau téléobjectif pouvant atteindre un zoom 20x, ainsi qu’un objectif macro. Cela en fera l’un des smartphones les plus abordables avec un téléobjectif.

La série realme 6 sera également dotée d’une nouvelle conception, puisque les deux smartphones seront désormais dotés d’un écran poinçonné au lieu d’une encoche en forme de goutte d’eau. Le realme 6 Pro sera équipé de deux caméras en façade, la seconde ayant un champ de vision plus large, tandis que le realme 6 en aura qu’une seule.

Des smartphones très attendus

Plus intéressant encore, ces deux appareils sont proposés avec un affichage à 90 Hz, ce qui sera une première dans ce marché. On ignore s’il s’agira de panneaux AMOLED ou LCD. Parmi les autres spécifications confirmées, on peut citer la charge rapide VOOC de 30 W par USB Type-C.

Le realme 6 et le realme 6 Pro seront lancés le 5 mars, aux côtés d’un nouveau bracelet d’activité.