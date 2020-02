Vous allez pouvoir éjecter votre CD depuis l’interface de votre Xbox One

Vous utilisez toujours des CD dans votre console Xbox One S ou Xbox One X ? Vous en avez peut-être assez de devoir ramper jusqu’à la télévision pour éjecter et échanger les disques manuellement ? Une nouvelle mise à jour facilite un peu les choses.

Comme l’a rapporté Polygon, les membres du programme Xbox Preview — qui permet aux joueurs enthousiastes de tester les fonctionnalités bêta avant de les diffuser dans la communauté — ont désormais la possibilité d’appuyer sur la touche « X » de leur écran d’accueil Xbox One afin d’éjecter le CD qui se trouve dans leur console.

Bien qu’il s’agisse d’un petit ajout, cette fonctionnalité a été une grande partie de l’interface utilisateur de la Xbox 360, qui a disparu pendant la transition vers la Xbox One originale.

Bien sûr, une fois que vous avez éjecté un CD, vous devez toujours le sortir de la console à la main, mais c’est certainement plus pratique, et cela devrait vous faire gagner au moins quelques secondes que vous devriez passer à appuyer sur des boutons.

Il est particulièrement utile si le bouton d’éjection du matériel ne fonctionne pas correctement, ou si vos besoins en matière d’accessibilité vous empêchent d’atteindre l’avant de la console.

Le temps presse

Le gain de temps risque d’être une préoccupation majeure des joueurs de nos jours. La nouvelle console Xbox Series X, qui devrait arriver fin 2020, devrait réduire les longs temps de chargement et vous permettre de reprendre rapidement les jeux de votre précédente session. Des processeurs de qualité supérieure et un SSD seront certainement utiles à cet égard, et Microsoft fait clairement ce qu’elle peut pour réduire les obstacles qui vous empêchent de jouer à fond.

Bien sûr, le temps c’est aussi de l’argent, et la nouvelle fonctionnalité « Smart Delivery » vous évitera d’avoir à racheter des jeux Xbox One lorsque vous passerez à la console de la prochaine génération. La Xbox Series X sera-t-elle donc dotée de la même fonction d’éjection de disque ? Nous serions surpris si ce n’était pas le cas : pourquoi Microsoft la développerait-elle si tard dans le cycle de vie de la Xbox One, sinon ? Nous le saurons probablement à l’approche du lancement.