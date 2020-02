Windows 10 : la possibilité de se connecter avec un compte local disparaîtrait

L’installation de Windows 10 sans compte Microsoft semble devenir de plus en plus difficile, car Microsoft a mis en place une option assez controversée pour un plus grand nombre d’utilisateurs à travers le monde.

Un changement découvert dans Windows 10 l’année dernière a rendu la configuration du système d’exploitation avec un compte local beaucoup plus difficile, car Microsoft veut simplement que tout le monde utilise un compte Microsoft pour se connecter.

Un appareil Windows 10 connecté à Internet n’afficherait plus l’option de compte local lors de la configuration du système d’exploitation, mais insisterait plutôt pour que les utilisateurs se connectent avec ou créent un compte Microsoft.

L’utilisation d’un compte Microsoft dans Windows 10 présente une série d’avantages, tels que des options de synchronisation, mais d’un autre côté, tout le monde ne souhaite pas utiliser cette méthode. Par conséquent, un compte local est beaucoup plus logique, même si, depuis l’année dernière, la création d’un compte n’est pas nécessairement une expérience très simple.

Comme les appareils disposant d’une connexion Internet active n’avaient pas la possibilité de configurer Windows 10 autrement qu’avec un compte Microsoft, la solution consistait à déconnecter les ordinateurs d’Internet. Si aucune connexion Internet n’est détectée, l’expérience de configuration de Windows 10 affiche également une option de compte local, auquel cas les utilisateurs peuvent continuer à configurer le système d’exploitation sans compte Microsoft.

Il suffit de déconnecter le PC d’Internet

Le site allemand Dr. Windows indique que cette approche est maintenant utilisée dans d’autres pays également, après que Microsoft l’a initialement déployée uniquement aux États-Unis. Malgré les critiques, Microsoft a décidé de s’en tenir à cette idée, probablement parce qu’elle veut que plus de gens commencent à utiliser Windows 10 avec un compte Microsoft.

Pour l’instant, le moyen le plus simple de configurer un compte local lors de la mise en place de Windows 10 est de déconnecter simplement l’appareil d’Internet, bien que je ne sois pas nécessairement surpris si le géant du logiciel trouve un moyen de rendre cette méthode moins pratique également.