Le démontage du Galaxy Z Flip n’est pas des plus rassurants

Les appareils pliables sont si neufs et si chers que, malgré les assurances des entreprises, on craint toujours qu’ils ne se cassent au moindre accident. Aujourd’hui, iFixit a mis en ligne une vidéo de démontage du nouveau Galaxy Z Flip de Samsung, nous donnant un bon aperçu de l’intérieur du smartphone et révélant que les brosses de sa charnière n’empêcheront peut-être pas la poussière de pénétrer dans votre smartphone.

Lorsque Samsung a annoncé le Z Flip la semaine dernière, le géant sud-coréen a mis en évidence le fait que la charnière du smartphone est dotée d’un « bouclier de fibres » destiné à piéger la poussière parasite et à l’empêcher de pénétrer à l’intérieur du smartphone. Vous pouvez voir la photo marketing zoomée de Samsung ci-dessus. Elle est impressionnante sur la photo marketing, mais iFixit a testé ce bouclier en fibre – et les résultats n’ont pas été très bons.

Pour le test, iFixit a plié le Galaxy Z Flip et l’a fait tomber dans un sac de poussière violette. Après avoir sorti le smartphone du sac, iFixit a secoué le téléphone, que vous pouvez voir dans le GIF ci-dessous. Il y a eu suffisamment de poussière à l’intérieur du téléphone pour empêcher la charnière de s’ouvrir complètement.

Pas les conditions de tous les jours

Voici à quoi ressemble cette charnière à l’intérieur. Vous pouvez clairement voir une grande partie de la poussière violette qui s’y trouve :

Voici la charnière complètement retirée du smartphone — et recouverte de poussière violette. Vous pouvez également voir les boucliers de fibres délimités par les rectangles blancs d’iFixit. Il est intéressant de noter qu’ils ont l’air assez propres, ce qui suggère peut-être qu’ils n’emprisonnent pas autant de poussière que le marketing de Samsung l’affirme.

Il est important de noter que Samsung affirme que le Galaxy Z Flip n’est pas résistant à l’eau ou à la poussière, et qu’un écran d’accueil indique quelque chose d’analogue lorsque vous allumez le smartphone pour la première fois, selon iFixit. Et, les pros du démontage reconnaissent que le test du sac n’est pas nécessairement représentatif d’une utilisation normale dans le monde réel, alors peut-être que les fibres du Z Flip sont mieux conçues pour repousser les micros poussières quotidiennes que la poudre très fine utilisée par iFixit.

Notez que la vidéo d’iFixit ne montre pas le démontage complet habituel du site — le démontage complet du Galaxy Z Flip est censé arriver plus tard.

L’écran est réellement en verre

Le Galaxy Z Flip a également été démonté par Zack Nelson sur sa chaîne YouTube JerryRigEverything, et son démontage nous donne un bon aperçu de l’écran « Ultra Thin Glass » de Samsung.

Dans la récente vidéo de test de durabilité de Nelson, l’écran présentait des marques et des rayures comme le ferait un écran en plastique, même si l’écran est annoncé comme étant en verre. Interrogé sur la vidéo de Nelson, Samsung a déclaré que l’écran était bien en verre, mais qu’il était recouvert d’une « couche protectrice », ce que confirme la vidéo de démontage de Nelson :

Nelson a découvert que lorsqu’il enlevait cette couche protectrice, l’écran s’arrêtait de fonctionner — un peu comme l’écran du Galaxy Fold original qui ne fonctionnerait pas si on enlevait une protection similaire. Et si vous aviez besoin d’une preuve que l’écran est en verre, regarder la vidéo de Nelson.

Les vidéos de démontage de Nelson et d’iFixit montrent que le Galaxy Z Flip est une pièce d’ingénierie assez impressionnante — mais elles montrent aussi que le smartphone a quelques défauts qui pourraient conduire à des problèmes de durabilité à un moment donné.