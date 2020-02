Le Pixel 5 est mentionné par un développeur de Google

Le Pixel 5 et le Pixel 5 XL ne sont pas attendus avant le 4e trimestre de l’année, mais nous entendons les premières informations sur les smartphones phares du géant de la technologie pour 2020. Il y aura toujours les Pixel 4a et Pixel 4a XL, un duo de smartphones plus abordable qui sera probablement présenté lors de la I/O 2020. La gamme de Pixel 5 est importante, car elle est censée être une amélioration majeure de la gamme Pixel 4.

Le Pixel 5 de Google a été révélé pour la première fois par un développeur de Google dans le projet AOSP. AOSP signifie Android Open Source Project, et il représente une partie de l’équation plus large Google/Android. Android est actuellement connu comme un système d’exploitation « open source », et le développement peut être vu en partie sur Internet avec des commits de code sur le projet lui-même — c’est de là que le nom de Pixel 5 a été vu pour la première fois.

Le code tel que mentionné ci-dessus apparaît dans le projet AOSP sur Android Review. Le commentaire sur un changement de code pour le noyau Linux mentionne le « Pixel 5 avec (version) 4,19 », confirmant l’existence d’un périphérique exécutant la version 4.19 du noyau Linux.

Le développeur a posté une note apparemment sans arrière-pensée, suggérant qu’un changement de code a été testé sur le Pixel 4, mais n’a pas encore été testé sur le Pixel 5. Cet appareil n’est pas identifié avec un nom de code — plus précisément celui d’un poisson, ce qui est étrange, car nous avons si souvent constaté que des Pixel apparaissaient dans le code source sous de tels noms. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas, mais ici le développeur semble avoir pris quelques libertés, et il a certainement oublié quelques règles internes.

Au lieu de cela, nous voyons le terme « cuttlefish ». Ce dernier fait référence à un système du AOSP, un appareil virtuel Android (AVD) basé sur la machine virtuelle QEMU. Cet AVD fonctionne sur la plateforme Google Cloud ou localement, et ne doit pas être confondu avec l’émulateur Android standard, alias goldfish/ranchu.

Pas avant le 4e trimestre

Pour 9to5Google, les trois noms qui semblent être attachés à la prochaine génération de dispositifs Pixel sont les suivants :

Sunfish : probablement Pixel 4a

: probablement Pixel 4a Bramble : probablement Pixel 5

: probablement Pixel 5 Redfin : probablement Pixel 5 XL

Il sera intéressant de voir ce que le géant de la recherche réserve pour ses fans plus tard cette année. Nous attendons toujours la sortie du Pixel 5 en octobre, comme c’est le cas chaque année. Ce n’est que le début de la période des fuites de la gamme Pixel, donc nous allons certainement voir beaucoup plus de rumeurs arriver dans les prochains mois. Il vaut donc mieux se préparer !