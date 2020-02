Vous pouvez synchroniser les séances d’entraînement Apple Watch avec Strava

Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent désormais synchroniser directement leurs séances d’entraînement avec Strava sans avoir recours à une solution de contournement tierce grâce à une nouvelle mise à jour de HealthKit publiée cette semaine. Si l’Apple Watch prend en charge les applications tierces et que Strava est l’une des meilleures sur le marché, vous ne pouviez suivre que les cycles et les sessions en cours. Le changement arrive enfin !

Dans une note sur la dernière mise à jour de Strava pour iOS, la société indique que toute activité enregistrée sur l’Apple Watch ou un iPhone peut désormais être importée directement dans Strava.

Auparavant, les utilisateurs de Strava devaient télécharger une application tierce payante pour synchroniser leurs données d’entraînement. Si vous souhaitez synchroniser vos entraînements entre votre Apple Watch ou iPhone et Strava, procédez comme suit :

Ouvrez la dernière version de l’application Strava sur votre appareil. Accédez à Profil > Paramètres. Accédez à Applications, services et périphériques. Sélectionnez Apple Santé. Sélectionnez Connecter. Activez « Envoyer à Santé » pour télécharger des données entre votre iPhone/Apple Watch vers l’application Strava.

Utiliser nativement votre Apple Watch

En activant cette option, vous ne synchroniserez vos séances d’entraînement entre Strava et votre appareil Apple qu’à partir de ce moment. Si vous souhaitez importer des activités Strava antérieures, vous pouvez également le faire à partir de cette page de réglages. Sous la même page Santé de l’application Strava, il suffit de faire défiler les activités que vous souhaitez envoyer à Santé et de cliquer manuellement sur « Importer » pour synchroniser les données.

Maintenant — avant que vous ne vous posiez la question — le but de cette synchronisation est de vous permettre d’utiliser l’application par défaut « Exercice » de l’Apple Watch, plutôt que l’application Apple Watch de Strava. L’application native d’Apple est un peu plus flexible que l’application Strava, et c’est personnellement ce que j’utilise lorsque j’utilise l’Apple Watch pour courir.