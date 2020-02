Google semble travailler sur un nouveau système d’exploitation nommé « Pigweed »

Ces dernières années, Google a développé à plusieurs reprises de nouveaux systèmes d’exploitation et certains d’entre eux ont été introduits avec succès, Android est certainement le meilleur exemple. Plus récemment, Google a travaillé sur Fuchsia, et maintenant un autre système d’exploitation est apparemment ajouté à cette liste.

Aujourd’hui, Google a déposé une marque pour le nom « Pigweed », qui semble être un nouveau système d’exploitation. Comme l’explique 9to5Google, le dépôt a été repéré par Igats, un utilisateur de Reddit, qui a l’habitude de dénicher des demandes de marques intéressantes. Le document a été déposé le 31 janvier, et indique que Google a l’intention d’utiliser le nouveau nom pour « logiciel d’exploitation informatique ».

Bien que ses fleurs roses ou blanches soient attrayantes, « Pigweed », ou « Amarante » en français, est en effet une mauvaise herbe qui nourrit traditionnellement les cochons, et les plantes plus grandes se transforment en amarante lorsqu’elles meurent. C’est un choix étrangement peu séduisant pour un nouvel OS :). En suivant le thème botanique, Pigweed pourrait simplement être un nom moins élégant pour Google Fuchsia.

Fuchsia est un futur système d’exploitation mobile destiné à combiner les fonctionnalités d’Android et de Chrome OS, mais nous avons entendu très peu de nouvelles à ce sujet ces derniers mois. Son nom a été déposé il y a des années, mais cela ne signifie pas qu’il est garanti qu’il restera le même.

Un simple changement de nom ?

Le nom « Pigweed » figurait dans une proposition de changement de code datant de novembre, avant de redevenir « Fuchsia ». Une référence à un « projet Pigweed » a également été repérée dans le dépôt de code Chromium de Google.

Serait-ce un nouveau nom pour Fuchsia ? Est-ce lié aux Chromebooks ? Qu’en est-il des appareils IoT ? Malheureusement, nous ne savons rien d’autre sur Pigweed pour l’instant à part ce nom et ces références ici et là. C’est tout ce que nous savons pour l’instant, mais je ne manquerais pas de vous alerter dès que nous en saurons plus sur Pigweed.