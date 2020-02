Nous pourrions enfin voir des Chromebooks dédiés au gaming

Alors que de nombreux Chromebooks sont encore de petits ordinateurs portables bon marché avec un système d’exploitation basé sur un navigateur, nous avons vu un nombre croissant de modèles de milieu et haut de gamme ces dernières années avec le type de processeurs, d’écrans, de mémoire vive et d’autres caractéristiques que vous attendez d’un ordinateur portable Windows décent.

Il y a une chose que nous n’avons pas encore vue ? Un Chromebook avec une puce graphique discrète. Mais, il est maintenant prouvé qu’au moins un fabricant de PC travaille sur un tel produit. Chrome Unboxed a repéré un récent commit du code Chromium OS pour un futur Chromebook qui mentionne un dGPU, également connu sous le nom d’unité de traitement graphique discrète.

Il n’est pas clair s’il s’agit d’un GPU NVIDIA, AMD ou même Intel. Mais jusqu’à présent, tous les Chromebooks sont équipés de puces graphiques intégrées, ce qui signifie que vous n’obtenez que la technologie GPU intégrée dans le processeur Intel, AMD, MediaTek ou Rockchip qui équipe votre ordinateur portable Chrome OS.

Alors pourquoi voudriez-vous un Chromebook avec une puce graphique discrète ? Il peut y avoir plusieurs raisons possibles.

La première est que les navigateurs Web modernes peuvent déjà exploiter un GPU pour un rendu accéléré du contenu Web. Autrement dit, un GPU pourrait donc accélérer la principale fonction de la plupart des Chromebooks : la navigation sur le Web. Une autre raison possible ? Les jeux. La rumeur veut que Google travaille à la prise en charge du client de jeu Steam dans Chrome OS en exploitant l’actuel client Linux de Steam et la capacité de Chrome OS à exécuter des applications Linux.

Une bête de course ?

Le Chromebook mentionné dans ce commit de code est nommé « mushu », et il devrait être un appareil certifié Intel Project Athena qui sera livré avec un processeur Intel Core de 10e génération, un écran tactile avec un ratio 3:2, et un numériseur Wacom pour la saisie au stylet, plus la prise en charge de jusqu’à 16 Go de RAM.

Bien que ce soit le premier modèle à mentionner une puce graphique discrète dans le code source de Chromium, il est possible que nous voyions d’autres modèles équipés de dGPU à l’avenir. Mais, il est également possible que le « mushu » ne voie jamais le jour — même si le code source suggère que quelqu’un teste Chrome OS sur ce matériel, cela ne garantit pas qu’un tel produit correspondant à cette description se retrouve un jour dans les rayons des boutiques.