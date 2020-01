Au moins une variante du Pixel 4a aura de la 5G

La connectivité 5G a enfin commencé à prendre forme, les opérateurs mobiles commençant son déploiement dans une poignée de pays — bien qu’en France, le déploiement tarde à prendre forme. Et, Google se prépare peut-être à en tirer parti pour vendre son futur smartphone abordable, le Pixel 4a. En effet, un nouveau rapport suggère qu’au moins une variante des futurs smartphones abordables de Google, le Pixel 4a, va offrir un support aux réseaux 5G.

XDA Developers a réussi à déterrer trois noms de code dans les dépôts publics d’Android, dont deux sont très probablement des références au Pixel 4a. D’autres preuves découvertes parallèlement à ces trouvailles révèlent que le nom de code de l’appareil, « Redfin », est développé sur le dernier processeur de milieu de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 765. Ce dernier est le premier processeur abordable de Qualcomm qui est intégré à un modem 5G.

L’autre modèle fonctionne sur le successeur de ce qui a alimenté le Pixel 3a de l’année dernière : le Snapdragon 730 de Qualcomm. Cela corrobore les fuites antérieures et est également logique étant donné que Google voudra maintenir le coût de départ du Pixel 4a dans la même fourchette de prix que le Pixel 3a. Le Snapdragon 730 est un processeur commun que l’on trouve chez plusieurs fabricants de smartphones de milieu de gamme et est limité aux connexions LTE.

Nous sommes encore à plusieurs mois de la sortie officielle du Pixel 4a, et il est donc préférable de prendre ces premiers rapports avec des pincettes. La compatibilité du Pixel 4a avec la 5G est particulièrement surprenante étant donné qu’il pourrait finir par coûter plus de 500 euros, un prix proche de celui du Pixel 4, le produit phare de Google.

Pas de surprise pour la photo

De plus, il est peu probable que les consommateurs cibles du Pixel 4a passent à de coûteux forfaits 5G de sitôt. Cependant, Google pourrait tourner cela à son avantage en faisant valoir que le Pixel 4a pourra durer plus longtemps grâce aux trois ans de mises à jour logicielles garanties et, oui, au support 5G.

Il y a quelques jours, des fuites de rendu du Pixel 4a ont offert un premier aperçu de sa conception. Les images affirment que le Pixel 4a aura un écran poinçonné, et un bloc de caméra de forme carrée à l’arrière. Malheureusement, il devrait loger un unique capteur photo associé à un flash LED. De plus, le Pixel 4a aura peut-être un capteur d’empreintes physiques à l’arrière.