Microsoft Launcher 6.0 donne un aperçu du Surface Duo

La stratégie de Microsoft sur le marché du mobile a fait volte-face au fil des ans, mais elle a donné lieu à d’agréables surprises. L’une d’entre elles est le Microsoft Launcher, précédemment connu sous le nom de Arrow Launcher, salué par certains comme l’un des rares bons lanceurs disponibles sur Android.

Tout aussi surprenant est le fait que Microsoft vient de publier une version preview du Launcher qui comprend quelques éléments que nous nous attendons à voir dans le Surface Duo à double écran plus tard dans l’année.

Il n’a peut-être pas toutes les caractéristiques des plus anciens comme les Nova Launcher et Action Launcher, mais le mélange de simplicité et de fonctionnalités de Microsoft Launcher a surpris de nombreux utilisateurs sceptiques d’Android. En plus des options de personnalisation, le lanceur offre des fonctionnalités uniques apparemment inspirées des années d’expérience de Microsoft en matière d’écrans d’accueil ainsi que des intégrations avec ses applications cloud et de bureau.

Comparée à la version stable, cette version 6.0 Preview est assez dépouillée comme le déclare Microsoft elle-même. La preview ajoute de nouvelles fonctionnalités que l’on ne trouve pas dans la version stable, notamment la possibilité d’être utilisée en mode paysage ainsi qu’en mode sombre. Microsoft parle également d’améliorations au niveau des performances et de l’efficacité de la batterie.

Cependant, le plus intéressant est la façon dont Microsoft Launcher 6.0 est noté pour être conçu dans une nouvelle base de code, et utilise le framework Fluent Design. Cela signifie que Microsoft est en train de poser les bases du lanceur qui sera utilisé sur le Surface Duo basé sur Android, prévu pour la fin de l’année. Donc, si vous décidez d’installer le nouveau lanceur, vous aurez techniquement un avant-goût de ce qui va arriver sur le Duo, bien que Microsoft prévienne dès le début que toutes les fonctionnalités ne sont pas finalisées à ce jour.

Les bases de l’avenir

Contrairement aux précédentes versions preview, celle du Microsoft Launcher existe sous forme d’application autonome que vous pouvez installer en même temps que la version stable. Bien sûr, à vos risques et périls, car elle aura des bugs. Cela dit, étant donné son importance à l’avenir, les gens seront très probablement plus attentifs à la chasse à tout indice qui pourrait conduire au dispositif à double écran.