Les jeux first-party de la Xbox Series X fonctionneront aussi sur la Xbox One

Il fut un temps où le lancement d’une nouvelle génération de consoles signifiait ne pas pouvoir jouer aux nouveautés les plus excitantes jusqu’à ce que vous achetiez la dernière console la plus chère. Microsoft a déclaré que ce ne sera pas le cas avec le lancement de la nouvelle Xbox Series X car les nouveaux jeux first-party sont prévus pour fonctionner sur toute la famille de consoles Xbox.

Dans une interview avec MCV, Matt Booty, le directeur Xbox Game Studios, a déclaré que « au fur et à mesure que nos jeux sortiront durant les deux prochaines années, un peu comme sur PC, ils seront jouables sur plusieurs supports ». Le plan est que « si quelqu’un investit dans une Xbox One X entre aujourd’hui et la sortie de la prochaine génération ait l’impression d’avoir fait le bon choix, et que nous soyons en mesure de lui proposer du contenu ».

Bien évidemment, ce n’est pas complètement inattendu. En prévision du lancement de la prochaine génération, Microsoft a souligné son support à la rétrocompatibilité (comme l’a fait Sony avec la PS5) et l’initiative Xbox Play Anywhere a montré son engagement à rendre les versions first-party disponibles sur Windows 10 ainsi que sur les consoles. Même l’approche de compatibilité cross-play la Xbox One X a été le signe d’un changement de cap.

Cependant, jusqu’à présent, il n’était pas clair que Microsoft ne prévoyait pas de lancer d’exclusivités first-party de la Xbox Series X en parallèle de la nouvelle console.

Il a déjà été confirmé que l’un des jeux compatibles avec la série Xbox les plus attendus, Halo Infinite, fonctionnera sur la Series X, la Xbox One et Windows 10. Nous savons maintenant que ce sera l’approche de toutes les exclusivités first-party. Au moins pour un certain temps.

Play Anywhere

Les commentaires de Booty suggèrent qu’il pourrait y avoir un changement après quelques années, mais cette approche donnera aux joueurs de Xbox le temps de volontairement passer à la prochaine génération de consoles plutôt que de les « forcer ».

Alors que les nouveaux jeux fonctionneront sur toutes les consoles Xbox, Microsoft prévoit toujours de mettre l’accent sur l’avantage de les jouer sur la Xbox Series X plus puissante. Selon Booty, « l’approche consiste à choisir une ou deux IP sur lesquelles nous allons nous concentrer et à nous assurer qu’elles seront présentes au lancement de la console, en profitant de toutes les fonctionnalités. Et pour nous, ce sera Halo Infinite, ce qui est une grande opportunité ». « C’est la première fois en 15 ans que nous sortirons un jeu Halo en même temps qu’une nouvelle console. Et les développeurs vont tout faire pour que la nouvelle Xbox propose de nombreux avantages ».

Il convient toutefois de se demander si cela suffira. L’approche « compatible avec l’avenir » de Microsoft profitera certainement aux joueurs en rendant le passage à la nouvelle génération beaucoup moins perturbant, mais elle enlève aussi une partie de l’incitation à mettre à niveau immédiatement la console, en particulier pour ceux qui sont récemment passés à la Xbox One X.

Ni la Xbox Series X ni la PS5 n’ont de date de sortie exacte pour le moment, mais leur fenêtre de sortie signifie que nous pouvons nous attendre à ce que la nouvelle génération commence pendant la période des fêtes de fin d’année 2020.