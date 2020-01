Le Galaxy Fold 2 pourrait être lancé en 2020, mais avec un processeur de 2019

Samsung a déjà annoncé qu’elle tiendra un événement le 11 février prochain où elle dévoilera sa dernière gamme de smartphones Galaxy S20 et Galaxy Fold 2. Maintenant, juste avant le lancement, de nouveaux détails sont apparus au sujet du smartphone pliable Galaxy Fold 2. Et si vous attendez des spécifications de haut niveau avec le Galaxy Fold 2, vous risquez d’être déçu, car la dernière fuite suggère qu’il aura en fait une puce légèrement datée.

Selon un rapport de MySmartPrice, le Galaxy Fold 2 sera alimenté par un ancien processeur Snapdragon 855 de Qualcomm. Il est intéressant de noter que le Galaxy S20 serait alimenté par le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865. Ce n’est pas un mauvais chipset, en fait, il alimente un certain nombre de flagships lancés en 2019, y compris le Galaxy Fold original. Mais, il a été remplacé par le Snapdragon 855 Plus et le Snapdragon 865.

De plus, la source Ishan Agarwal affirme que le Galaxy Fold 2 doté de la puce Snapdragon 855 sera disponible dans toutes les régions du monde, ce qui indique que la société pourrait ne pas lancer un smartphone pliable alimenté par une puce Exynos — une stratégie que la firme sud-coréenne déploie avec sa gamme de smartphones Galaxy S.

En outre, les rumeurs mentionnent que le Galaxy Fold 2 sera livré avec un capteur photo de 10 mégapixels. Cela signifie que le smartphone pliable sera livré avec une caméra frontale analogue à celle incrustée sur la Galaxy Note 10. Le téléphone devrait présenter un écran poinçonné, analogue à ce que nous avons vu dans la dernière série de smartphones Galaxy Note 10.

Évidemment, il est important de prendre cette information avec des pincettes, mais cela aurait un certain sens et correspondrait aux rumeurs de prix.

Exclusive for @mysmartprice: Samsung’s new Galaxy Fold clamshell phone, the SM-F700F will feature Snadragon 855, NOT 865. It will also have a 10MP front camera. Galaxy A51, A71, S20 4G, S20+ 4G Production has also started in India. #Samsung

—Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 7, 2020