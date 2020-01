CES 2020 : Samsung lance un disque externe doté d’un capteur d’empreintes digitales

Le style de vie sur mobile ne s’applique plus seulement aux smartphones. En effet, il n’est plus rare de voir des personnes transporter des ordinateurs portables et travailler partout où il y a une connexion Wi-Fi ou une prise de courant, ou les deux.

L’évolution des habitudes de vie et de travail a également modifié la façon dont nous stockons et accédons aux données ou même le volume de données que nous accumulons en peu de temps. Cela signifie que le stockage mobile, même les SSD généralement coûteux, est devenu plus courant, tout comme le risque de vol ou de perte. Samsung vient à la rescousse avec un SSD portable qui offre une couche de sécurité supplémentaire.

Ceux qui stockent des données personnelles et professionnelles critiques sur de tels disques portables chiffrent généralement leur disque dur pour empêcher tout accès non autorisé aux fichiers. Mais, cela ne couvre pas toutes les bases. Parfois, vous ne voulez pas seulement l’assurance d’un système d’authentification aussi sûr et aussi pratique que ceux que nous utilisons sur les smartphones. Heureusement, les capteurs d’empreintes digitales sont devenus si courants qu’il est presque facile de les mettre dans n’importe quel appareil électronique.

C’est ce que Samsung promet avec le T7 Touch Portable SSD, le premier de son genre dans la gamme Samsung à être équipé d’un capteur d’empreintes digitales. En plus de supporter le chiffrement matériel AES 256 bits et l’authentification par empreinte digitale, vous pouvez configurer un mot de passe pour déverrouiller le SSD.

Ce n’est peut-être pas l’argument décisif pour certaines catégories d’utilisateurs d’ordinateurs, mais Samsung essaie de les attirer avec d’autres caractéristiques attrayantes.

De la taille d’une carte de visite

Samsung se vante que le SSD est deux fois plus rapide que son prédécesseur, jusqu’à 1050 Mb/s de vitesse de transfert de données en moyenne. C’est grâce à l’utilisation de la dernière norme USB Type-C 3.2. Tout cela est regroupé dans un dispositif de stockage à peine plus grand qu’une carte de visite qui, malgré sa taille, peut stocker 2 To de données.

Samsung n’a pas encore annoncé les détails de la disponibilité du T7 Touch Portable SSD. Lorsque le disque sera commercialisé, il sera disponible dans les coloris Argent et Noir. Ils devraient être disponibles à partir de ce mois-ci au prix de 130 dollars pour un SSD de 500 Go, 1 To pour 230 dollars, et 2 To pour 400 dollars.