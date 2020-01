Les rendus de l’iPhone 9 (iPhone SE 2) confirment le design sans encoche

L’iPhone SE de deuxième génération, souvent appelé iPhone 9, va être le premier modèle d’iPhone à voir le jour cette année. Et, les rendus publiés aujourd’hui nous donnent un aperçu de cet appareil.

Publiées par iGeeksBlog, les images confirment que le nouvel iPhone 9 sera basé sur l’iPhone 8, avec un design sans encoche et un bouton Touch ID physique en façade. L’appareil devrait ainsi délaisser la technologie de reconnaissance faciale Face ID étant donné l’absence d’encoche, et la place pour loger le nombre de capteurs nécessaire pour faire fonctionner celle-ci. En outre, les images montrent un smartphone assez mince aux bords arrondis, doté d’un port Lightning, pas de prise casque de 3,5 mm, et d’un bord supérieur et d’un menton assez épais à l’avant.

Avec des dimensions presque identiques à celles de l’iPhone 8, l’iPhone SE 2 est plus susceptible d’être lancé comme un iPhone 9, surtout en raison de la ressemblance avec l’ancien modèle. L’appareil dispose d’un écran LCD de 4,7 pouces, tout comme l’iPhone 8, et il est probable qu’il soit équipé d’une caméra dotée d’un unique objectif, et qu’il soit alimenté par le processeur A13 Bionic d’Apple.

Plus intéressant, l’iPhone 9 pourrait avoir un dos en verre dépoli, comme celui de l’iPhone 11 Pro, plutôt que le verre brillant qu’Apple a utilisé pour l’iPhone 8. La recharge sans fil est également prévue sur le futur iPhone abordable.

Aucun nouveau détail n’est disponible sur le prix, mais des informations antérieures provenant de personnes familières avec les plans d’Apple suggéraient que l’appareil pourrait être mis en vente aux alentours de 399 dollars pour la version de base.

L’iPhone le plus abordable pour 2020

Cela ferait de l’iPhone 9, le smartphone à la pomme croquée le plus abordable attendu cette année — de nouveaux iPhone, probablement lancés comme les iPhone 12, devraient être annoncés à l’automne comme successeurs de l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. En ce qui concerne la date de sortie, l’iPhone 9 est prévu pour l’automne, avec une annonce prévue pour la fin mars ou le début du mois d’avril.

Gardez à l’esprit que ce ne sont que des rendus de l’iPhone SE de seconde génération, et que ce que vous voyez ici ne correspond pas du tout à la réalité.