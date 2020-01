Huawei réalise une excellente année 2019, et jouera sa « survie » en 2020

L’activité smartphone de Huawei a connu une année charnière en 2018, puisque la société a atteint pour la première fois la barre des 200 millions de smartphones expédiés. Cela a également été suffisant pour pousser le géant technologique chinois à devancer Apple et à devenir la deuxième marque de smartphones au monde en termes d’unités vendues. Cette année, malgré son inscription sur la « liste noire des entités » des États-Unis — essentiellement une liste noire d’exportation, Huawei a quand même réussi à vendre plus de téléphones qu’Apple, et reste probablement au deuxième rang.

Comme le souligne Reuters, dans un mémo interne adressé aux employés qui a été partagé avec certains médias, le président de Huawei, Eric Xu, a annoncé aujourd’hui que la société a vendu 240 millions de smartphones en 2019. Apple, selon les analystes, finira l’année à environ 185 à 190 millions de smartphones vendus. Samsung n’a pas encore annoncé de chiffres, mais il est très probable qu’elle reste en tête.

Xu a également annoncé dans le mémo que le revenu total de Huawei en 2019 a dépassé les 850 milliards de yuans (environ 109 milliards d’euros), soit une augmentation de 18 % par rapport à 2018.

Ces chiffres sont surprenants, si l’on considère que l’interdiction d’exportation de Google pourrait avoir porté un coup fatal à l’activité de la société. Mais alors que Huawei a refusé de fournir une ventilation détaillée de ses ventes de smartphones en 2019, comme le nombre de smartphones vendus en dehors de la Chine, Xu a mentionné dans le mémo que les ventes record de smartphones de la société sont probablement dues à la dynamique qui a été poursuivie depuis le début de l’année 2019 avant l’interdiction d’utiliser Google, et concède même que la société ne se développera pas en 2020 comme elle l’a fait en 2019.

2020, une année charnière

« [2020] va être une année difficile pour nous », écrit Xu dans la note. De plus, Xu semble suggérer que le problème d’inscription à la liste noire ne sera pas résolu de sitôt : « En 2020, nous continuerons à figurer sur la liste des entités américaines ».

La bonne nouvelle pour Huawei est que l’interdiction de Google n’était pas aussi fraticide que beaucoup le pensaient au départ. En effet, Huawei ne devra pas entièrement se passer d’Android. Ce qui est en fait interdit, c’est l’utilisation de la suite de services sous licence de Google connue sous le nom de Google Mobile Services, y compris les plus populaires et omniprésents, telles que Google Maps, YouTube et Gmail.

À cette fin, Huawei a développé son propre framework, Huawei Mobile Services, par lequel les applications de remplacement fonctionneront. Il n’y a pratiquement aucune chance que Huawei puisse construire quoi que ce soit qui puisse toucher la domination de YouTube en dehors de la Chine, mais en ce qui concerne les services de messagerie, Huawei y est déjà parvenu. Huawei investit également beaucoup dans le développement de son propre écosystème d’applications afin qu’un jour peut-être, les utilisateurs à l’international puissent obtenir toutes leurs applications préférées telles que Facebook ou Instagram par le biais de l’app store de Huawei.

Cependant, la stigmatisation liée à l’interdiction d’utiliser les services mobiles de Google par le gouvernement américain ne disparaîtra pas de sitôt, ce qui explique pourquoi la note de Xu prend un ton si sérieux et est remplie de métaphores sur la nécessité de lutter pour la survie en 2020.