Le future gamme de smartphones Xperia de Sony aurait un écran poinçonné

Nous arrivons à la fin de l’année, et il est donc logique que tout le monde ait les yeux rivés sur le Mobile World Congress au début de l’année 2020. Le MWC accueille traditionnellement plusieurs lancements de smartphones, notamment les appareils phares de Sony. La gamme Xperia est souvent renforcée chaque année en février, et il semble qu’il en sera de même au début de l’année prochaine.

La plupart des fabricants de smartphones ont expérimenté des encoches pour permettre plus d’espace sur l’écran des smartphones au cours des dernières années. Et bien que Sony ait tenu bon pour adopter cette technologie ou une technologie analogue, il semble que cela pourrait changer sur les futurs smartphones de la marque.

Selon un nouveau brevet déposé par la société, et repéré par LetsGoDigital, Sony pourrait opter pour un écran poinçonné pour loger la caméra frontale, ou une encoche dans le centre supérieur de l’écran.

La nouvelle image du brevet est destinée à montrer une partie de l’interface utilisateur d’un appareil, mais les images montrent aussi que le bord sur le dessus de l’appareil n’est pas assez épais pour un système de caméra frontale. Certaines parties de l’interface utilisateur sont visibles à gauche et à droite en haut de l’écran, ce qui laisse penser que le géant nippon pourrait opter pour une caméra frontale logée pour un trou de l’écran.

Il se peut que l’image brevetée du smartphone n’ait pas besoin du bord supérieur du smartphone, car elle sert uniquement à montrer le logiciel, mais il y a un menton (bord sous l’écran) qui est visible, ce qui suggère que c’est une image exacte d’un design sur lequel la société travaille.

Un lancement fin février 2020

Sony a adopté un format d’image 21:9 sur ses récents smartphones phares, et le choix de loger la caméra frontale dans une partie de l’écran permettrait à la société d’étendre davantage l’écran sans augmenter la taille de l’appareil. Il est important de souligner que, par le passé, Sony a critiqué les caméras frontales qui gênent l’espace de l’écran comme les encoches et les trous dans l’écran, laissant entendre que ces choix de conception rendent le visionnement de contenu sur un écran plus difficile. Il est donc intrigant de voir la firme faire marche arrière sur cette notion aujourd’hui.

Les rumeurs concernant un Sony Xperia 2 commencent à se faire entendre, et on s’attend à ce que le nouvel appareil fasse ses débuts au MWC 2020 fin février.