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IFA 2026 : Dreame revendique 91 % de croissance et se lance dans l’impression 3D et les caméras d’action

IFA 2026 : Dreame revendique 91 % de croissance et se lance dans l’impression 3D et les caméras d’action

Dreame profite de l’IFA 2026 pour afficher une ambition qui dépasse largement son cœur de métier historique. Le constructeur, surtout connu pour ses robots aspirateurs et ses appareils d’entretien domestique, revendique désormais une présence dans plus de 190 pays et régions, soutenue par plus de 10 000 points de vente physiques.

Cette expansion s’accompagne d’une forte progression en Europe et d’un élargissement rapide du catalogue. À Berlin, Dreame a notamment officialisé son arrivée sur deux nouveaux marchés : l’impression 3D grand public et les caméras d’action, avec l’objectif évident de devenir une marque technologique plus généraliste.

Une croissance de 91 % portée par l’Europe

Selon les chiffres communiqués par Dreame, le chiffre d’affaires de l’entreprise a progressé de 91 % sur un an au premier semestre 2026. Cette dynamique prolonge une phase de consolidation particulièrement rapide sur le marché européen, où la marque affirme avoir pris la première place du segment des robots aspirateurs en 2025.

Au cours du premier semestre 2026, Dreame revendique désormais 42,1 % de part de marché en volume en Europe occidentale sur cette catégorie. L’entreprise attribue cette progression à l’élargissement de ses partenariats avec les distributeurs locaux, à un rythme soutenu de renouvellement des produits et à des investissements continus dans la relation avec les consommateurs.

Ces données restent celles communiquées par Dreame et devront donc être mises en perspective avec les chiffres d’instituts indépendants. Elles montrent néanmoins à quel point la marque s’est installée rapidement dans une catégorie autrefois dominée par quelques acteurs historiques.

Dreame veut sortir de l’image du spécialiste de l’aspiration

Cette position dans le nettoyage domestique sert désormais de tremplin vers d’autres segments. Au fil des dernières années, Dreame a progressivement étendu son catalogue aux appareils de soin personnel, à l’entretien du jardin, aux équipements de cuisine et à certains produits de divertissement pour la maison. À l’IFA 2026, cette stratégie franchit une étape supplémentaire avec deux catégories qui s’éloignent nettement du robot aspirateur.

Le constructeur dévoile ainsi une première gamme d’imprimantes 3D grand public, pensée pour le prototypage domestique, les loisirs créatifs et la fabrication personnelle. En parallèle, il entre sur le marché des caméras d’action, avec des modèles compacts et renforcés destinés aux activités de plein air et à la création de contenus.

Cette diversification n’est pas anodine. Elle montre que Dreame cherche désormais à construire une marque capable d’exister dans plusieurs univers du hardware, et non plus seulement à multiplier les variantes autour de l’entretien de la maison.

L’impression 3D peut réutiliser une partie du savoir-faire robotique

L’entrée dans l’impression 3D est probablement la plus cohérente d’un point de vue technologique. Dreame travaille depuis longtemps sur la précision mécanique, les moteurs, la locomotion robotique et la vision par ordinateur. Une partie de ces compétences peut être transposée à une imprimante 3D, où le contrôle des déplacements, la calibration et l’automatisation jouent un rôle essentiel dans la qualité d’utilisation.

Le marché s’est également beaucoup simplifié ces dernières années, avec des machines plus accessibles et davantage automatisées. Dreame pourrait donc chercher à appliquer la même recette que dans les robots aspirateurs : réduire la complexité technique derrière une expérience plus grand public.

La réussite dépendra toutefois fortement du logiciel. Dans l’impression 3D, la qualité du slicer, la fiabilité de la calibration et la gestion des profils de matériaux peuvent compter autant que les performances mécaniques.

Les caméras d’action constituent un défi plus frontal

Le pari des caméras d’action paraît plus difficile. Dreame arrive sur un marché où plusieurs marques spécialisées ont déjà développé des écosystèmes très complets autour de la stabilisation, des accessoires, du montage mobile et de la création rapide de contenus.

La fiche technique ne suffira donc probablement pas à différencier ses premiers modèles. Il faudra convaincre sur la qualité d’image, l’autonomie, la robustesse, la stabilisation et surtout sur l’expérience logicielle qui accompagne la caméra.

Pour l’instant, Dreame n’a pas détaillé les spécifications complètes de cette nouvelle gamme. Il est donc encore trop tôt pour savoir si la marque cherchera à concurrencer directement les modèles premium ou à attaquer le marché avec une politique tarifaire plus agressive.

Cette incursion est néanmoins révélatrice : Dreame ne veut plus limiter sa croissance aux catégories directement liées à la maison.

La R&D doit servir de fil conducteur à cette diversification

Pour donner de la cohérence à cette extension du catalogue, Dreame met en avant ses propres technologies. La société cite notamment ses moteurs numériques à grande vitesse, ses systèmes de locomotion robotique, la vision par ordinateur et ses algorithmes de machine learning. Ce socle doit lui permettre de réutiliser certaines briques techniques d’un produit à l’autre plutôt que de repartir de zéro à chaque nouvelle catégorie.

Le groupe revendique par ailleurs plus de 14 000 demandes de brevets dans le monde, dont plus de 4 400 brevets accordés. Ces chiffres ne permettent pas, à eux seuls, de mesurer la valeur technologique du portefeuille, mais ils montrent l’importance accordée à la propriété intellectuelle dans la stratégie de croissance.

L’enjeu sera justement de transformer ces technologies en avantages visibles pour l’utilisateur. Une marque peut posséder de nombreux brevets sans pour autant créer une expérience convaincante si l’intégration entre matériel et logiciel reste insuffisante.

Un réseau de 10 000 magasins comme accélérateur

La force commerciale devient également un élément essentiel de la stratégie. Dreame indique être présent dans plus de 190 pays et régions et disposer désormais d’un réseau international supérieur à 10 000 points de vente physiques. Cette couverture constitue un avantage important au moment d’introduire de nouvelles familles de produits.

Une entreprise qui entre dans l’impression 3D ou les caméras d’action doit normalement construire progressivement sa distribution. Dreame peut au contraire s’appuyer sur des partenariats existants et sur une marque déjà connue dans de nombreux marchés.

Cette capacité à placer rapidement ses produits dans les enseignes pourrait accélérer leur adoption, surtout si le constructeur conserve une stratégie de prix agressive. Elle augmente toutefois aussi la pression sur le service après-vente et l’accompagnement, qui doivent suivre le rythme de la diversification.

« Redefining Tomorrow’s Home » devient un concept beaucoup plus large

Le thème choisi par Dreame pour l’IFA 2026, « Redefining Tomorrow’s Home », traduit finalement une définition de plus en plus large de l’écosystème domestique. La maison reste le point de départ, mais elle n’est plus la limite. Création, loisirs, jardin, soin personnel et divertissement commencent à se mélanger dans un même portefeuille.

Cette approche rappelle la stratégie de groupes qui cherchent à construire un univers complet de produits connectés autour d’un même utilisateur. Le potentiel est important, mais le risque de dispersion l’est tout autant.

Plus Dreame entre dans des catégories différentes, plus la marque devra prouver qu’elle peut maintenir un même niveau de qualité, de logiciel et de support dans chacune d’entre elles.

Le prochain enjeu sera de transformer la croissance en écosystème

Dreame n’a pas encore communiqué les prix, les calendriers précis ni la disponibilité régionale de ses premières imprimantes 3D et caméras d’action. Ces informations seront annoncées marché par marché.

Leur positionnement donnera une indication claire sur la stratégie choisie. Un prix très compétitif signalerait une volonté de reproduire rapidement la conquête réalisée dans les robots aspirateurs, tandis qu’un tarif premium obligerait Dreame à démontrer une véritable différenciation technologique.

L’autre question sera celle de l’intégration. Pour devenir autre chose qu’un fabricant multiproduit, Dreame devra relier ces appareils par une expérience cohérente, des logiciels communs ou des services capables de donner du sens à l’ensemble.

À l’IFA 2026, la marque ne se contente donc plus d’annoncer de nouveaux appareils : elle montre qu’elle veut changer de dimension. La réussite de ses imprimantes 3D et de ses caméras d’action dira si Dreame peut réellement passer du statut de spécialiste du nettoyage connecté à celui de marque technologique globale.