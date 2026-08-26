Garmin renouvelle le sommet de sa gamme outdoor avec les Fenix 9 et Fenix 9 Pro, deux montres qui ne cherchent pas à réinventer la formule, mais à la rendre plus rapide, plus endurante et plus cohérente pour les sportifs exigeants. Entre nouvelle cartographie, suivi de stamina plus poussé, fonctions inReach étendues et modèles solaires pouvant dépasser plusieurs semaines d’autonomie, Garmin affine une plateforme déjà très mature.

La vraie question n’est donc pas de savoir si les Fenix 9 sont plus complètes que les Fenix 8. Elles le sont. L’enjeu est plutôt de déterminer si ces améliorations justifient un ticket d’entrée qui commence désormais à 999,99 euros.

Une gamme Fenix 9 particulièrement large

Garmin conserve une stratégie très modulaire. La Fenix 9 classique est proposée en 43, 47 et 51 mm. La Fenix 9 Pro reprend les mêmes tailles, avec en plus des versions AMOLED ou Solar selon les configurations, ainsi que des déclinaisons avec connectivité inReach.

Le prix de départ est fixé à 999,99 euros pour la Fenix 9 et 1 099,99 euros pour la Fenix 9 Pro. Les versions les plus avancées, notamment les modèles Pro avec inReach, montent sensiblement plus haut selon la taille et la configuration choisies.

Cette multiplication des variantes permet à Garmin de couvrir des usages très différents, du sportif qui veut surtout une montre multisport premium jusqu’à l’utilisateur qui part plusieurs jours hors réseau et veut conserver une liaison satellite.

La Fenix 9 Pro adopte un boîtier plus haut de gamme

Garmin réserve plusieurs évolutions importantes à la version Pro. La Fenix 9 Pro devient notamment la première Fenix à adopter un boîtier en titane, alors que la Fenix 9 standard reste sur une construction mêlant polymère renforcé et éléments métalliques. Cette nouvelle architecture permet à Garmin de réduire l’épaisseur tout en conservant une bonne résistance.

Sur les modèles AMOLED, la luminosité peut atteindre 3 000 nits, ce qui vise clairement à améliorer la lisibilité en extérieur. La version Pro de 51 mm gagne également un écran AMOLED de 1,5 pouce, présenté comme le plus grand jamais intégré à une Fenix.

Pour Garmin, l’idée reste la même : offrir une montre suffisamment robuste pour l’outdoor, sans renoncer à un affichage haut de gamme proche de celui d’une smartwatch classique.

La cartographie devient plus rapide et plus lisible

L’une des améliorations les plus intéressantes concerne la navigation. Garmin augmente la mémoire vive de 50 % par rapport à la Fenix 8, avec un moteur cartographique retravaillé. Selon le constructeur, le déplacement dans les cartes peut être jusqu’à 30 % plus rapide. Ce gain est important sur une montre destinée à être utilisée en randonnée, trail ou navigation hors route, où la fluidité du zoom et du déplacement peut faire une vraie différence.

Garmin introduit également une nouvelle vue en perspective, conçue pour mieux visualiser ce qui arrive sur l’itinéraire. L’objectif n’est pas uniquement esthétique : la carte doit devenir plus facile à lire en mouvement, sans demander autant de manipulations.

64 Go de stockage et davantage de cartes hors ligne

Les Fenix 9 disposent désormais de 64 Go de stockage. Garmin indique que cela permet de télécharger environ deux fois plus de cartes qu’avec la Fenix 8, tout en conservant suffisamment d’espace pour stocker jusqu’à 7 000 morceaux de musique. Cette capacité supplémentaire devient particulièrement utile pour les utilisateurs qui voyagent régulièrement entre plusieurs régions.

Au lieu de devoir supprimer certaines cartes avant un déplacement, il devient possible d’en conserver davantage directement sur la montre. Garmin continue ainsi de renforcer l’un de ses principaux avantages face aux montres connectées plus généralistes : la capacité à fonctionner de manière autonome, loin du smartphone.

Stamina Zones et Stamina Curve pour mieux comprendre son endurance

La partie entraînement reçoit également plusieurs nouveautés. Garmin introduit Stamina Zones et Stamina Curve, deux outils qui cherchent à mieux représenter l’évolution de l’endurance au fil du temps. Le système ne se limite plus à afficher une estimation de la stamina restante pendant un effort. Il peut désormais montrer comment cette capacité évolue selon l’historique d’entraînement et les progrès physiologiques.

L’idée est d’aider l’utilisateur à mieux gérer son intensité, mais aussi à comprendre si son endurance s’améliore réellement sur plusieurs semaines.

Cette logique correspond parfaitement au positionnement des Fenix : accumuler des données sur la durée et les transformer en indicateurs utilisables pour ajuster l’entraînement.

Garmin muscle aussi le rucking et l’aviron

La Fenix 9 élargit également plusieurs profils sportifs plus spécialisés. Le rucking, qui consiste à marcher ou courir avec une charge, permet désormais de modifier le poids du sac pendant une activité. Garmin ajoute aussi la compatibilité avec certains entraînements GORUCK et permet de définir des objectifs spécifiques liés à la charge transportée. Le poids du sac peut être pris en compte jusqu’à 100 kg.

L’aviron en intérieur progresse lui aussi. La montre peut récupérer davantage de données depuis certains rameurs compatibles, notamment les courbes et zones de puissance. Elle peut également estimer le VO2 Max pendant certaines séances d’aviron, ce qui permet d’intégrer cette activité beaucoup plus finement dans le suivi global de la condition physique.

Garmin Epic veut raconter les entraînements comme une histoire

Garmin ajoute aussi une nouvelle fonction baptisée Epic. Le principe consiste à regrouper plusieurs activités dans un seul ensemble. Une randonnée de plusieurs jours, une course cycliste par étapes ou encore un programme de musculation peuvent ainsi être présentés comme une seule expérience dans Garmin Connect.

Les données sportives, les informations de santé recueillies entre les séances, les photos et les notes peuvent être regroupées au même endroit. La fonctionnalité fonctionne aussi avec des activités enregistrées précédemment, ce qui permet de reconstruire a posteriori un voyage ou un programme sportif.

Ce n’est pas forcément la nouveauté la plus technique de la Fenix 9, mais elle montre une évolution intéressante de Garmin Connect : les données ne sont plus seulement stockées séance par séance, elles commencent à être organisées autour d’expériences plus longues.

inReach arrive sur davantage de Fenix 9 Pro

Les versions Fenix 9 Pro équipées d’inReach mettent davantage l’accent sur l’autonomie vis-à-vis du smartphone. Garmin étend la disponibilité de cette connectivité aux trois tailles de la gamme Pro : 43, 47 et 51 mm. Avec un abonnement inReach actif et selon la couverture disponible, la montre peut prendre en charge certaines communications par LTE ou satellite.

Cela comprend notamment la messagerie, les appels, certaines fonctions LiveTrack et les messages SOS interactifs.

Garmin renforce également l’intégration avec son application Messenger. Les proches peuvent recevoir des notifications lorsqu’une activité commence, suivre la progression et envoyer ou recevoir certains messages.

Garmin Locate facilite le partage ponctuel de position

La nouvelle fonction Garmin Locate complète cette stratégie. Un contact peut demander ponctuellement la localisation du porteur de la montre via Garmin Messenger. La montre peut alors partager cette position sans nécessiter un suivi continu. Cette approche peut être particulièrement utile en randonnée ou lors d’une sortie longue, lorsqu’un proche veut simplement vérifier où se trouve l’utilisateur.

Garmin pousse toutefois progressivement les propriétaires de Fenix vers son propre écosystème de communication. Cela améliore l’intégration entre les produits, mais renforce aussi la dépendance à Garmin Messenger pour profiter pleinement de certaines fonctions.

Jusqu’à 57 jours d’autonomie sur les modèles Solar

L’autonomie reste naturellement l’un des arguments majeurs de la gamme. La Fenix 9 standard peut atteindre jusqu’à 29 jours en mode montre connectée sur le plus grand modèle. La Fenix 9 Pro AMOLED peut monter jusqu’à 31 jours selon la configuration. Les versions Solar vont encore plus loin, avec jusqu’à 57 jours d’autonomie annoncés dans certaines conditions.

Ces chiffres varient évidemment fortement selon l’utilisation du GPS, de l’écran always-on, des capteurs et des fonctions de communication. Mais, ils rappellent la différence fondamentale entre une Fenix et une montre connectée traditionnelle : Garmin continue de penser l’autonomie en semaines plutôt qu’en journées.

Fenix 9 ou Fenix 9 Pro : laquelle choisir ?

La Fenix 9 classique reste probablement le choix le plus rationnel pour la majorité des sportifs. Elle conserve l’essentiel des nouveautés : nouvelle cartographie, suivi de stamina enrichi, Garmin Epic, 64 Go de stockage et améliorations sportives. La Fenix 9 Pro devient plus intéressante pour ceux qui recherchent un boîtier entièrement en titane, un écran AMOLED plus lumineux, une autonomie Solar maximale ou surtout la connectivité inReach.

En clair, la version Pro ne transforme pas fondamentalement les capacités sportives de la montre. Elle ajoute surtout des fonctions de confort, de construction et de communication destinées aux usages les plus exigeants.

Une évolution plus pragmatique que révolutionnaire

Les Fenix 9 ne représentent pas une rupture comparable à certaines générations précédentes. Garmin ne change ni la philosophie de la gamme ni son positionnement. Mais, les améliorations ciblent précisément les points que les utilisateurs réguliers ressentent au quotidien : cartes plus rapides, écran plus lisible, davantage de stockage, meilleure analyse de l’endurance et connectivité satellite mieux intégrée.

Pour les propriétaires d’une Fenix très ancienne, l’écart devient conséquent. Pour ceux qui possèdent déjà une Fenix 8 ou Fenix 8 Pro, la décision sera beaucoup plus difficile à justifier, sauf besoin spécifique autour d’inReach, de la cartographie ou de l’autonomie.

Garmin semble finalement avoir choisi la maturité plutôt que la révolution. Et pour une montre qui se veut avant tout un outil fiable pour partir plus loin, ce pragmatisme pourrait bien être sa meilleure qualité.