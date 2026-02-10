fermer
WhatsApp Web : Les appels vidéo arrivent enfin directement dans votre navigateur

Pendant des années, WhatsApp Web a été l’outil « pratique mais incomplet » : parfait pour répondre vite au clavier, frustrant dès qu’il fallait passer en visio. Meta est en train de combler ce trou noir. Les appels voix et vidéo commencent à être déployés directement dans WhatsApp Web, sans application de bureau, d’abord pour un groupe limité d’utilisateurs inscrits au programme bêta.

Dans cette première phase, la nouveauté concerne les conversations individuelles : deux boutons (appel audio/appel vidéo) apparaissent dans l’interface de chat, comme sur mobile et desktop.

WhatsApp insiste sur le fait que l’expérience Web conserve la promesse de base : appels chiffrés de bout en bout.

WhatsApp Web : Partage d’écran… mais uniquement en visio

Bonne nouvelle pour les usages pro et l’entraide à distance : le partage d’écran est pris en charge pendant les appels vidéo (pas en audio), comme sur les applications de bureau.

C’est un petit événement pour un public souvent oublié : les utilisateurs Linux, qui n’ont pas d’application WhatsApp officielle et dépendent massivement du client Web. Là, WhatsApp Web commence à se rapprocher d’un « vrai client » complet, sans passer par un contournement.

Et les appels de groupe ?

Ils ne sont pas encore là, mais WhatsApp les prépare. WABetaInfo indique que les appels de groupe sur WhatsApp Web sont en développement, avec l’ambition de reprendre les ingrédients attendus : jusqu’à 32 participants, liens d’appel et appels programmés (à confirmer quand la fonction sortira officiellement).

Pour l’instant, le déploiement est progressif et limité aux bêta-testeurs WhatsApp Web, avec une ouverture plus large annoncée « dans les prochaines semaines » selon les relais presse.

