Notepad++ : Organisez vos onglets avec la nouvelle fonctionnalité « Pin Tab »

Notepad++ a publié la version 8.7.2, apportant avec elle plusieurs nouvelles fonctionnalités et corrections pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. Parmi les ajouts les plus notables, la fonctionnalité « Pin Tab » de Notepad++, qui permet aux utilisateurs d’organiser leurs onglets de manière plus efficace, analogue à la fonctionnalité d’épinglage que l’on trouve dans la plupart des navigateurs web modernes.

La nouvelle fonction d’épinglage des onglets repousse les onglets épinglés à l’extrême gauche de la barre d’onglets, ce qui les rend plus accessibles et plus distincts. Cependant, contrairement aux onglets épinglés dans des navigateurs comme Chrome, les onglets épinglés de Notepad++ ne réduisent pas leur taille. Au lieu de cela, ils sont marqués d’une icône d’épingle et réorganisés vers la gauche. Ainsi, bien que les onglets épinglés soient visuellement distincts, ils occupent toujours le même espace que les onglets normaux.

Voici les principaux détails de cette fonctionnalité :

Icônes d’épingles pour la différenciation : Les onglets épinglés affichent une petite icône d’épingle, mais leur taille ne diminue pas.

Boutons cachés pour les onglets inactifs : Les icônes de fermeture et d’épinglage sont masquées sur les onglets inactifs non épinglés et n’apparaissent qu’au survol.

Personnalisation : La fonction est activée par défaut, mais peut être désactivée dans le menu Préférences.

Bien que cette fonctionnalité présente certains avantages, comme une organisation plus rapide des onglets, elle n’offre pas la distinction visuelle des onglets épinglés dans Chrome, où les onglets épinglés se réduisent pour être plus facilement identifiables d’un coup d’œil.

Autres mises à jour notables de Notepad++ 8.7.2

La version 8.7.2 comprend également des correctifs et des fonctionnalités supplémentaires visant à améliorer la convivialité :

Corrections de bugs : La mise à jour résout un problème signalé dans lequel le raccourci clavier Ctrl+C ne permettait pas de copier le texte des résultats de recherche, rétablissant ainsi cette fonctionnalité essentielle.

Options de la barre d’état système : Les utilisateurs peuvent désormais réduire l’application ou la fermer directement dans la barre d’état système, ce qui permet de mieux contrôler la gestion des fenêtres et d’économiser de l’espace sur l’écran.

La nouvelle version de Notepad++ peut être téléchargée sur le site officiel pour les PC Windows, prenant en charge les architectures x86 (32 bits et 64 bits) et ARM. Les utilisateurs actuels recevront également des notifications de mise à jour dans l’application au cours des prochains jours.

Cette mise à jour continue d’affiner Notepad++, en veillant à ce qu’il reste un outil fiable et convivial pour les développeurs, les rédacteurs et tous ceux qui travaillent de manière intensive avec des fichiers texte. Bien que la fonction d’épinglage des onglets puisse encore être améliorée, il s’agit d’un pas en avant vers une meilleure gestion des onglets pour les utilisateurs.