Google Maps : Immersive Navigation et l’IA Gemini transforment votre trajet en 3D

On a tous raté une sortie pour une raison bête : une bretelle mal lue, un carrefour trop dense, un repère qu’on n’a pas su « visualiser » à temps. Google veut faire disparaître ce moment de flottement en donnant à Google Maps une arme simple : la mise en situation.

Avec Immersive Navigation, annoncé aujourd’hui, Google parle de « plus grosse transformation de la navigation depuis plus d’une décennie » — un mode qui recompose l’itinéraire en 3D riche, presque « cinématique », pour que la route se comprenne d’un coup d’œil, pas à coups de micro-zooms.

Immersive Navigation : ce qui change concrètement sur l’écran

Le principe d’Immersive Navigation est d’ajouter une couche de contexte visuel au guidage classique :

Vue 3D détaillée du trajet : bâtiments, relief, repères urbains, et éléments de voirie qui aident à se situer (plutôt que de suivre une ligne abstraite).

Zoom dynamique à l’approche des actions (tourner, s’insérer, changer de voie), avec une densité d’informations qui augmente au bon moment au lieu de submerger l’écran en permanence.

Repères lisibles (parcs, grands bâtiments, marqueurs), justement pour éviter le « tournez à gauche… où ça ? » quand plusieurs embranchements se ressemblent.

L’objectif n’est pas de faire joli : c’est de réduire l’ambiguïté. Et sur ce point, la 3D a un avantage énorme : elle transforme une instruction (« à gauche après X ») en une image mentale immédiate.

Une voix plus « naturelle » : moins de robot, plus d’intention

Google modernise aussi la guidance vocale, avec des phrases plus proches de la façon dont un passager vous parlerait — du type : « Passez cette sortie et prenez la suivante… » plutôt que le traditionnel « prenez la sortie… ».

C’est subtil, mais important : dans les échangeurs, le vrai stress vient souvent de la séquence (« pas celle-ci, la prochaine »). Une voix plus explicite peut éviter le mauvais réflexe.

« Ask Maps » : l’IA Gemini s’invite dans l’app (sans quitter la carte)

L’autre annonce, c’est Ask Maps, une expérience conversationnelle dans Maps propulsée par Gemini. L’idée : poser des questions « réelles » que la recherche classique gère mal, et obtenir une réponse directement exploitable dans Maps.

Exemples donnés par Google :

« Mon téléphone est en train de mourir — où puis-je le charger sans faire la queue pour un café ? »

« Y a-t-il un court de tennis public éclairé ce soir ? »

Google précise aussi que les réponses s’appuient sur les données de Google Maps (lieux, avis, informations locales), et que la fonctionnalité démarre sur mobile.

Disponibilité : d’abord les États-Unis, puis élargissement

En terme de disponibilité, Immersive Navigation est lancé aux États-Unis, avec une extension progressive à d’autres régions « dans les mois à venir », et une intégration prévue sur les expériences en voiture (CarPlay / Android Auto, selon les annonces relayées). Quant à Ask Maps, le déploiement initial est annoncé aux États-Unis et en Inde sur iOS et Android, avant une extension internationale.

Ce lancement ressemble à une thèse : la carte devient une interface de décision, pas seulement un traceur de chemin. Immersive Navigation améliore la compréhension « en temps réel », tandis qu’Ask Maps ajoute une couche « intention » (ce que vous cherchez vraiment, au-delà de l’adresse).

Reste le point le plus délicat : la confiance. Google affirme avoir des garde-fous contre les erreurs d’IA, mais plus Maps devient conversationnel, plus la précision et la transparence des réponses (et des sources) seront scrutées.

Si Google réussit ce double pari, Google Maps ne sera plus seulement un GPS : ce sera un copilote — visuel, contextuel, et (un peu) intelligent.