NotebookLM : vous pouvez enfin importer vos livres au format EPUB

NotebookLM continue d’évoluer à un rythme soutenu, et Google vient d’ajouter une fonction qui était attendue depuis longtemps : la prise en charge des fichiers EPUB. Le compte officiel de NotebookLM a confirmé le déploiement sur X avec un message très clair : il est désormais possible d’importer des fichiers ePub comme sources dans un notebook.

C’est une mise à jour importante, parce qu’elle rapproche NotebookLM d’un usage beaucoup plus naturel pour tous ceux qui lisent en numérique. Jusqu’ici, l’outil gérait déjà plusieurs formats de sources, notamment les Google Docs, Google Slides, PDF, fichiers texte, audio, images, URLs web ou vidéos YouTube publiques.

La documentation officielle de Google ne listait pas encore EPUB parmi les formats pris en charge, ce qui montre bien que cette arrivée comble un vrai manque.

NotebookLM : Un ajout logique pour un outil pensé autour des sources

Si NotebookLM plaît autant, c’est justement parce qu’il fonctionne différemment d’un chatbot classique. Google le présente comme un outil de recherche et de réflexion qui analyse les sources que vous lui fournissez, puis répond en s’appuyant dessus. Cette logique limite les réponses trop vagues ou déconnectées du corpus de départ, ce qui explique son succès auprès des étudiants, enseignants, chercheurs et gros lecteurs.

Dans ce contexte, l’arrivée de l’EPUB fait sens. C’est l’un des formats les plus répandus pour les livres numériques, justement parce qu’il est reflowable, c’est-à-dire capable de s’adapter à différentes tailles d’écran. À l’inverse, le PDF reste un format à mise en page fixe.

En pratique, cela veut dire qu’on peut maintenant importer plus facilement des romans, manuels, guides d’étude ou essais dans NotebookLM sans devoir les convertir au préalable.

Ce que cela change concrètement

Avec ce nouveau support, un livre au format EPUB peut désormais servir de base à tout l’écosystème NotebookLM. Les sources importées peuvent être résumées, interrogées, transformées en guides de révision, en FAQ, en plans ou encore en Audio Overviews et Video Overviews. Le principal intérêt est de pouvoir traiter les e-books exactement comme les autres sources déjà acceptées par la plateforme.

Pour les étudiants, c’est particulièrement utile. Un manuel ou un recueil de cours en EPUB devient plus facile à explorer, à résumer et à réutiliser. Pour les lecteurs réguliers, cela ouvre aussi la porte à des usages plus personnels, comme transformer un ouvrage dense en synthèse rapide, en support audio ou en vue d’ensemble visuelle.

Cette dernière remarque relève d’une inférence, mais elle s’appuie directement sur les fonctions déjà offertes par NotebookLM à partir des sources importées.

NotebookLM élargit aussi ses infographies

Google n’a pas seulement ajouté l’EPUB. NotebookLM a aussi confirmé que les styles d’infographies personnalisés sont désormais accessibles à tous les utilisateurs. Là encore, l’annonce a d’abord été relayée publiquement via les canaux sociaux de l’équipe et confirmée par la documentation d’aide officielle sur la génération d’infographies.

La page d’aide officielle de NotebookLM explique qu’au moment de générer une infographie, il est possible d’ouvrir un panneau de personnalisation pour exprimer ses préférences. Des sources qui ont documenté le déploiement indiquent que cela comprend désormais 10 styles précis : Sketch, Kawaii, Professional, Scientific, Anime, Clay, Editorial, Instructional, Bento grid et Bricks.

Il est aussi possible de choisir l’orientation paysage, portrait ou carré, ainsi qu’un niveau d’information Concise, Standard ou Detailed.

Une évolution discrète, mais très pertinente

Sur le papier, l’ajout de l’EPUB peut sembler moins spectaculaire que les Cinematic Video Overviews ou d’autres fonctions très démonstratives récemment annoncées par Google. Pourtant, c’est sans doute le genre d’amélioration qui change le plus l’usage quotidien. Les EPUB sont omniprésents dans les bibliothèques numériques, et leur absence était un frein évident pour un outil censé aider à apprendre, lire et structurer l’information.

En clair, Google rend NotebookLM plus cohérent avec les habitudes réelles de lecture numérique. L’outil ne regarde plus seulement les notes, les PDF et les documents bureautiques : il commence à intégrer plus franchement le monde du livre électronique. Pour les étudiants, les chercheurs et tous ceux qui lisent beaucoup, c’est une amélioration simple, mais très utile.