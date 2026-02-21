WhatsApp teste un redesign : les Status remontent en haut de l’onglet Discussions

Deux tendances dominent les usages : la conversation privée et les contenus éphémères. WhatsApp coche déjà les deux, mais l’app était restée relativement « sage » dans sa hiérarchie : on ouvre WhatsApp pour parler, et ensuite on va voir les Statuts. Visiblement, Meta est prêt à inverser ce réflexe.

Selon WABetaInfo, WhatsApp teste dans la bêta Android 2.26.6.9 une modification qui met les Status (Stories) tout en haut de l’onglet Discussions, sous forme d’une barre avec les photos de profil des contacts ayant publié récemment.

Ce qui change concrètement, c’est que les Status apparaissent dans l’onglet Discussions, et pas uniquement dans « Actus ». En outre, la barre mettrait en avant les contacts avec lesquels vous interagissez le plus, à condition qu’ils aient posté un statut, et les statuts des contacts « mutés » ne remonteraient pas dans cette barre. Pour l’instant, la fonctionnalité a été repérée uniquement sur Android ; aucune confirmation pour iOS.

Dit autrement : WhatsApp ne supprime pas forcément l’onglet « Actus », mais il ramène l’éphémère dans l’écran le plus fréquenté de l’app — la liste de conversations.

Pourquoi WhatsApp fait ça maintenant ?

Ce choix ressemble à une décision de « produit » plus que de design : si les Status restent cantonnés à un onglet, une grande partie des utilisateurs ne les consulte que rarement. En les plaçant au-dessus des chats, WhatsApp augmente mécaniquement la visibilité des Status, donc leur usage, se rapproche des codes d’Instagram et Messenger, où les stories sont « au-dessus de tout », et crée, potentiellement, un espace plus monétisable à terme (même si WhatsApp reste aujourd’hui moins agressif que les autres apps Meta sur la pub).

Rien de « radical » sur le principe — c’est plutôt WhatsApp qui rattrape une grammaire sociale déjà normalisée ailleurs.

À ce stade, WABetaInfo décrit un test en bêta, sans mention d’un interrupteur dédié pour supprimer la barre. Mais il y a déjà un levier efficace : muter les Status des contacts que vous ne voulez pas voir — et la barre serait censée respecter ce choix.

Le reste dépendra d’un point que WhatsApp n’a pas clarifié : est-ce que cette barre sera optionnelle (désactivable), ou deviendra un comportement par défaut une fois déployé ? Pour l’instant, impossible de l’affirmer.

Le vrai sujet : WhatsApp se « socialise » sans le dire

WhatsApp a longtemps été l’anti-réseau social : pas de flux, pas de mise en scène, juste des discussions. Remonter les Status au-dessus des chats, c’est un changement discret mais symbolique : WhatsApp devient un endroit où l’on consomme aussi, pas seulement où l’on échange.

Et si Meta réussit ce glissement sans casser la simplicité du produit, WhatsApp pourrait gagner du temps d’attention… sans que les utilisateurs aient l’impression d’avoir installé un autre Instagram.