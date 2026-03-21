Accueil » FLEXI : La première puce IA flexible capable de détecter l’arythmie avec 99% de précision

FLEXI : La première puce IA flexible capable de détecter l’arythmie avec 99% de précision

FLEXI : La première puce IA flexible capable de détecter l’arythmie avec 99% de précision

Depuis dix ans, les wearables progressent à pas feutrés : meilleurs capteurs, meilleurs algorithmes… mais toujours la même dépendance structurelle au téléphone (ou au cloud) pour faire « le vrai calcul ».

Une équipe conjointe de Tsinghua University et Peking University vient de proposer une alternative radicale : FLEXI, une puce IA flexible, ultra-fine et conçue pour exécuter de l’inférence directement sur un support pliable — au plus près du corps.

FLEXI : Une puce en film plastique, pensée pour se plier… comme la peau

Le cœur de l’innovation n’est pas seulement dans l’IA, mais dans la forme. FLEXI est réalisée sur une base flexible, avec des circuits LTPS (low-temperature polycrystalline silicon), un procédé compatible avec des substrats qui supportent mal les températures élevées. Résultat : tout le système peut être courbé, tordu, roulé sans casser son électronique embarquée.

Et la démonstration de robustesse est spectaculaire : la puce a encaissé plus de 40 000 cycles de flexion et des pliages à un rayon d’environ 1 mm, sans perte de performance observée dans les tests rapportés.

« Edge intelligence » : l’IA sur le corps, pas sur le cloud

Techniquement, FLEXI s’appuie sur une architecture compute-in-memory (calcul au plus près de la mémoire), pensée pour réduire les allers-retours coûteux entre mémoire et processeur — un point critique pour les systèmes ultra-basse consommation. Le papier évoque une architecture dynamically reconfigurable et une co-optimisation « process-circuit-algorithm ».

Les chiffres clés donnent une idée du positionnement : fréquence jusqu’à 12,5 MHz, consommation annoncée jusqu’à 2,52 mW, rendement opérationnel annoncé entre ~70 % et 92 % — avec l’objectif assumé d’une fabrication à moins d’un dollar par unité à l’échelle.

Des résultats concrets : arythmie à 99,2 % et activités quotidiennes à 97,4 %

L’équipe ne s’est pas contentée de benchmarks abstraits : FLEXI a été testée sur des scénarios typiques du wearable médical.

Détection d’arythmies : jusqu’à 99,2 % de précision rapportée sur une tâche d’analyse temporelle, exécutée sur puce.

Reconnaissance d’activités : plus de 97,4 % sur des activités du quotidien (marche, vélo…), via des signaux physiologiques multimodaux.

Si ce type de puce tient ses promesses hors labo, il change trois choses d’un coup :

Autonomie : moins de transmission continue vers un téléphone, moins de radio, moins d’énergie gaspillée. Latence : l’inférence se fait localement, utile pour des alertes santé (arythmie, chute, apnée) où la seconde compte. Confidentialité : le traitement « on-device » réduit la nécessité d’envoyer des données biométriques brutes vers le cloud (même si cela dépendra des implémentations et des services).

Ce qui reste à prouver : intégration, capteurs, et passage au monde réel

Les chercheurs parlent déjà de la suite : intégrer davantage de capteurs et augmenter la complexité des systèmes, ce qui est logique — un wearable utile, ce n’est pas qu’une puce, c’est un ensemble (capteurs, packaging, batterie, sécurité, calibration, logiciel, réglementation médicale).

Le point fascinant, c’est que FLEXI ouvre une voie : celle de wearables « seconde peau » (patchs, textiles, dispositifs médicaux discrets) capables de faire de l’IA sans béquille permanente. Et si l’informatique personnelle avait, demain, moins l’allure d’un smartphone… que d’un film souple collé au quotidien ?