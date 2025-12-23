Accueil » ChatGPT se personnalise : OpenAI permet enfin de choisir le ton et la personnalité du chatbot

ChatGPT se personnalise : OpenAI permet enfin de choisir le ton et la personnalité du chatbot

OpenAI poursuit l’évolution de ChatGPT avec le déploiement officiel de nouveaux paramètres de personnalisation, permettant aux utilisateurs de modifier le ton, l’attitude et même l’« humeur » de leur assistant conversationnel.

Annoncée via un message publié sur X, cette nouveauté est désormais accessible dans le menu Personalisation de ChatGPT. Elle marque une étape importante dans la volonté d’OpenAI d’offrir une expérience plus flexible, plus humaine et surtout mieux adaptée aux préférences individuelles.

Un contrôle inédit sur la « voix » de ChatGPT

Au cœur de cette mise à jour se trouve un réglage baptisé « Style et ton de base », qui définit la personnalité principale du chatbot. Les utilisateurs peuvent désormais choisir parmi plusieurs styles prédéfinis, notamment :

Par défaut

Professionel

Chaleureux

Spontané

Décalé

Efficace

Geek

Cynique

Ce choix agit comme une « voix narrative » globale, influençant la manière dont ChatGPT formule ses réponses, structure ses idées et interagit avec l’utilisateur.

Des réglages fins pour façonner l’expérience

Au-delà du style de base, OpenAI introduit une nouvelle section appelée Caractéristiques, qui permet d’ajuster plus précisément certains aspects du comportement du chatbot. Les paramètres disponibles incluent :

Chaleureux (chaleur du ton)

Enthousiaste (niveau d’enthousiasme)

Titres et listes (usage des titres et listes)

Émojis (fréquence d’utilisation des émojis)

Chaque caractéristique peut être réglée simplement sur more, default ou less. Il ne s’agit donc pas de curseurs continus, mais de choix discrets, suffisants pour adapter sensiblement le style des réponses sans complexifier l’interface.

Cette granularité est particulièrement appréciable pour les utilisateurs professionnels ou techniques, souvent rebutés par les réponses trop illustrées ou trop « légères ».

Une réponse directe aux critiques autour de GPT-5

Cette mise à jour n’arrive pas par hasard. Depuis le déploiement de GPT-5, de nombreux utilisateurs avaient noté un changement de ton marqué : un assistant plus froid, plus concis, parfois perçu comme distant. Face aux retours négatifs, OpenAI avait promis des ajustements, amorcés avec GPT-5.1 en novembre.

Avec GPT-5.2 et ces nouveaux paramètres de personnalisation, OpenAI va plus loin en donnant le contrôle directement aux utilisateurs, plutôt que d’imposer un style unique censé convenir à tous.

Une personnalisation simple, mais stratégique

Même si certains auraient préféré des réglages plus fins — comme de véritables curseurs pour la chaleur ou l’enthousiasme — cette première implémentation pose une base solide. Elle permet à chacun d’adapter ChatGPT à son usage : rédaction professionnelle, assistance technique, brainstorming créatif ou simple conversation quotidienne.

Surtout, elle illustre une tendance de fond : l’IA conversationnelle n’est plus seulement jugée sur la qualité de ses réponses, mais aussi sur la manière dont elle les délivre.

Vers un ChatGPT à votre image

En rendant la personnalité de ChatGPT modulable, OpenAI reconnaît une réalité essentielle : il n’existe pas une seule bonne façon de converser avec une IA. Certains veulent de l’efficacité brute, d’autres une interaction chaleureuse et expressive.

Avec ces nouveaux réglages, ChatGPT devient moins un produit standardisé et davantage un outil adaptable, capable de s’intégrer dans des contextes et des sensibilités très différentes.