OpenAI veut transformer ChatGPT en OS : une ambition qui pourrait rebattre les cartes du numérique

OpenAI ne se contente plus d’améliorer ChatGPT par petites touches. À en croire les récentes déclarations de ses dirigeants et plusieurs signaux stratégiques forts, l’entreprise nourrit une ambition bien plus radicale : faire évoluer ChatGPT d’une simple application vers un véritable système d’exploitation piloté par l’IA.

Une transformation profonde, qui pourrait à terme bouleverser notre manière d’interagir avec les logiciels, les services… et même le matériel informatique.

ChatGPT : De chatbot à plateforme centrale

Pendant longtemps, ChatGPT a été perçu comme un outil conversationnel puissant, mais limité à un usage ponctuel. Cette vision est en train de changer.

Lors de son Dev Day à l’automne 2025, OpenAI a levé le voile sur une évolution stratégique majeure : l’arrivée d’applications tierces fonctionnant directement à l’intérieur de ChatGPT. Concrètement, des services peuvent désormais opérer sans quitter l’interface conversationnelle, transformant ChatGPT en une véritable plateforme logicielle.

Cette logique rappelle celle des smartphones à leurs débuts : d’abord de simples appareils, puis des écosystèmes complets centrés sur les applications.

Une direction assumée au plus haut niveau

Cette trajectoire n’est pas le fruit du hasard. Elle est désormais assumée publiquement par OpenAI. Nick Turley, responsable de ChatGPT, l’a résumé sans détour dans une interview : « L’évolution que nous visons, c’est un ChatGPT qui fonctionne comme un système d’exploitation, avec des applications pour écrire, coder, interagir avec des services et des produits ».

Dans cette vision, ChatGPT devient la couche logicielle centrale, là où l’utilisateur vient naturellement accomplir toutes ses tâches, sans jongler entre des dizaines d’applications distinctes.

Une nomination stratégique : Glen Coates à la tête de la plateforme applicative

Le recrutement de Glen Coates au poste de Head of App Platform confirme cette orientation. Ancien cadre chez Docker et Stripe, Coates possède une solide expérience dans la création d’infrastructures capables de supporter des écosystèmes applicatifs complexes.

Sa mission est claire : structurer ChatGPT comme une plateforme, capable d’accueillir durablement des applications, des agents IA et, à terme, des interactions matérielles.

Ce choix marque un tournant organisationnel autant que technologique.

Un écosystème déjà en gestation

Les briques du futur « OS ChatGPT » sont déjà visibles :

Applications intégrées : Peloton, Spotify, Canva, Tripadvisor, Adobe…

Mémoire persistante, permettant à l’IA de mieux comprendre les habitudes et le contexte utilisateur.

Actions automatisées : recherche, rédaction, planification, assistance technique.

Capacités multimodales avancées, incluant image, texte, code et bientôt voix temps réel.

ChatGPT agit de plus en plus comme un chef d’orchestre, reliant services, données et intentions utilisateur au sein d’un même flux.

Et le matériel dans tout ça ?

Un système d’exploitation n’existe pas sans matériel. Là encore, OpenAI avance ses pions. L’entreprise collabore avec Jony Ive, ancien designer iconique d’Apple, sur un appareil matériel piloté par l’IA, attendu à l’horizon 2027. L’objectif : concevoir un device pensé dès l’origine autour de l’intelligence artificielle, et non comme une simple adaptation d’un smartphone ou d’un ordinateur existant.

Si ce projet aboutit, ChatGPT pourrait devenir le cœur logiciel d’un nouvel objet connecté, renforçant encore son statut de plateforme centrale.

Une ambition colossale… et des défis à la hauteur

Transformer ChatGPT en système d’exploitation soulève de nombreuses questions :

Concurrence frontale avec Apple, Microsoft et Google

Enjeux de confidentialité, notamment avec la mémoire persistante et les connexions à des services externes

Fiabilité et sécurité, indispensables pour un rôle aussi central

Régulation, alors qu’OpenAI avance sous le regard attentif des autorités

OpenAI insiste toutefois sur sa volonté de développer une IA utile, contrôlable et alignée avec l’intérêt général — un discours cohérent avec son statut de société à mission.

Vers un nouveau paradigme informatique ?

Si cette vision se concrétise, elle pourrait marquer un changement de paradigme comparable à l’arrivée du smartphone ou du cloud. Au lieu de naviguer entre des interfaces fragmentées, l’utilisateur interagirait avec une couche intelligente unique, capable d’anticiper ses besoins, de coordonner des services et d’exécuter des tâches complexes sur simple demande.

ChatGPT ne serait alors plus une application parmi d’autres, mais l’interface principale de la vie numérique.

OpenAI n’a donné aucun calendrier précis, et rien ne garantit que ChatGPT deviendra un jour un système d’exploitation à part entière. Mais les signaux s’accumulent : recrutements, discours publics, architecture produit, partenariats matériels.

Une chose est sûre : ChatGPT n’est plus seulement un chatbot. Et si OpenAI réussit son pari, l’informatique telle que nous la connaissons pourrait bien entrer dans une nouvelle ère — conversationnelle, contextuelle et profondément pilotée par l’IA.