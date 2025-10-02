Honor inaugure son premier ALPHA Global Flagship Store à Shenzhen

Honor franchit une nouvelle étape dans sa stratégie AI first avec l’ouverture de son ALPHA Global Flagship Store au centre commercial Shenzhen Bay MixC.

Présenté comme un « AI Smart Living Innovation Hub », cet espace veut dépasser le simple rôle de boutique pour devenir un lieu de convergence entre technologie, design et culture.

De l’Alpha Plan à la réalité

Dévoilé au MWC Barcelone 2025, le HONOR ALPHA PLAN marquait l’ambition de la marque : passer du statut de constructeur de smartphones à celui de leader d’un écosystème global d’appareils AI. Le nouveau Flagship Store de Shenzhen incarne cette transition, avec un accent mis sur l’ouverture et la collaboration.

L’agencement de la boutique s’inspire du paysage de la baie, pour créer une ambiance ouverte et apaisante. L’espace est organisé autour de zones expérientielles illustrant différents scénarios de vie connectée : mobilité intelligente, divertissement, ou encore maison AI-ready.

YOYO, l’assistant IA au cœur de l’expérience

Une zone centrale, baptisée YOYO Zone, met en avant l’assistant intelligent de HONOR à travers quatre thèmes :

AI Lifestyle : recommandations personnalisées au quotidien.

AI Assistance : aide contextuelle et proactive.

AI Content Creation : outils créatifs dopés à l’IA.

AI Companionship: interactions plus naturelles et humaines.

YOYO se distingue par ses capacités de mémoire et perception visuelle. Exemple : si vous mentionnez « je préfère les sièges avec vue », l’assistant pourra intégrer cette préférence lors de futures recommandations.

Un espace communautaire : l’AI Inspiration Café

Au-delà de la tech, Honor veut faire du Flagship Store un lieu d’échange. L’AI Inspiration Coffee servira de point de rencontre entre visiteurs, créateurs et experts. Des performances créatives et ateliers interactifs viendront animer les premières semaines d’ouverture.

Disponibilité

Le Honor ALPHA Global Flagship Store de Shenzhen est désormais ouvert au public, proposant une immersion dans les dernières innovations AI de la marque et une vitrine de sa vision d’un futur hyper-connecté.