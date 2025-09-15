Accueil » Q2 2025 : Apple domine le marché, Samsung et Xiaomi se partagent l’entrée de gamme

Q2 2025 : Apple domine le marché, Samsung et Xiaomi se partagent l’entrée de gamme

Le dernier rapport de Counterpoint Research sur le marché mondial des smartphones entre avril et juin 2025 ne réserve pas de grande surprise au sommet : Apple conserve sa couronne grâce à sa gamme iPhone 16.

Mais dans l’ombre, Samsung et Xiaomi continuent de marquer des points sur les segments d’entrée et de milieu de gamme.

Apple reste intouchable sur le haut de gamme

Sans surprise, le podium est 100 % iPhone :

iPhone 16 : le smartphone le plus vendu au monde,

iPhone 16 Pro Max,

iPhone 16 Pro.

L’iPhone 16e, lancé récemment, fait également une entrée remarquée à la 6e place. Son prix plus accessible, malgré l’absence de certaines fonctionnalités premium comme l’ultra-grand-angle ou MagSafe, séduit dans les marchés sensibles au prix. Et le fait qu’il embarque la puce A18 joue clairement en sa faveur.

Samsung cartonne grâce à l’entrée de gamme

Si Apple règne sur le premium, Samsung remporte la bataille du volume avec ses modèles plus abordables :

Galaxy A16 5G : 4e place mondiale, premier Android du classement. Un succès dû à son bon rapport qualité-prix et à sa promesse de 6 ans de mises à jour Android, rare à ce niveau de prix.

Galaxy A06 4G : 5e place, preuve que le très bas de gamme reste une locomotive pour Samsung sur certains marchés.

Le Galaxy S25 Ultra, fleuron haut de gamme de la marque, est le seul flagship Android à figurer dans le top 10.

Xiaomi sauve l’honneur en dehors du duo Apple/Samsung

Seul autre constructeur à se glisser dans le classement : Xiaomi, avec son Redmi 14C 4G. Ses ventes solides en Amérique Latine, Moyen-Orient et Afrique démontrent que Xiaomi reste un acteur incontournable là où le budget est la priorité numéro un.

Une fracture toujours plus nette du marché

Ces chiffres confirment une tendance déjà visible depuis plusieurs trimestres :

Apple domine le haut de gamme, avec un écosystème solide et des marges confortables,

Samsung et Xiaomi s’imposent sur les segments entrée et milieu de gamme, là où le volume fait la différence.

La bataille se joue donc de plus en plus sur deux fronts très distincts : le premium captif chez Apple et le rapport qualité-prix chez ses rivaux Android.

Le T2 2025 montre que le marché des smartphones reste polarisé : Apple au sommet du premium, Samsung leader en volume grâce à ses A-series, et Xiaomi comme alternative abordable dans les marchés émergents.

Avec l’arrivée des iPhone 17 et de la série Galaxy S26 d’ici début 2026, la question est de savoir si ce duel au sommet restera inchangé ou si un outsider pourra bousculer l’équilibre.